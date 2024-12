Jellinek Dánielék átveszik az Auchan irányítását

A hétvégén lezárult az Indotek Group tulajdonszerzése az Auchan Magyarország Kft.-ben, amit a versenyhivatal is jóváhagyott. Az ingatlanbefektető a kiskereskedelmi vállalat 47 százalékos tulajdonrész mellett az Auchan-áruházlánc operatív irányítását is átveszi, írja az MTI a Jellinek Dániel többségi tulajdonában álló cégcsoport közleménye nyomán.

Az Auchan Magyarország Kft. és az akvizícióban érintett hazai érdekeltségei mintegy 6000 dolgozót foglalkoztatnak, 2023-ban 460 milliárd forint volt az árbevétel mellett 27 milliárd forint EBITDA-t értek el (ez a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény).

Az Indoteknek több mint ötven bevásárlóközpontja és egyéb kiskereskedelmi egysége van, a fővárosban például Jellinek cége működteti a Duna Plázát és a Corvin Plázát is. A cég a közleményében Jellineket idézve azt írta: eddigi kiskereskedelmi tapasztalataikkal „hatékonyabbá és eredményesebbé tehetjük Magyarországon az Auchan működését, kereskedelmiingatlan-portfóliónkkal pedig felgyorsíthatjuk a jól ismert és kedvelt márka hazai expanzióját. Ehhez az szükséges, hogy kisebbségi tulajdonosként érdemi szerepet vállaljunk a társaság irányításában”.

Azt is közölték, hogy az Auchan új üzleteket nyithat az Indotek meglévő kereskedelmi ingatlanjaiban, sőt „megkerülhetetlen szereplővé válhat az alacsonyabb alapterületű üzletek szegmensében”, a közlemény szerint újabb vidéki településeken terveznek megjelenni. (Az Auchan most 19 hipermarketet és 5 szupermarketet működtet Magyarországon, valamint van 19 benzinkútja is.)

A bevásárlással az Indotek nemcsak 47 százalékos tulajdonrészt szerez az Auchan Magyarország Kft.-ben, hanem a Ceetrus Hungary Kft. és az Nhood Services Hungary Kft. megvásárlásával kizárólagos tulajdonosa lesz az Auchan-áruházak korzóin található üzlethelyiségeknek. A tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

Jellinek Dániel, akinek üzlettársai között Tiborcz István is felbukkant már, legutóbb, november elején, azzal került be a hírekbe, hogy vádat emeltek ellene, miután magára vállalta az apja és kollégája terhére rótt bűncselekményeket. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség szerint két, az apja és kollégája által vezetett cég, a Mall Management és az In-Management több mint százmilliós értékben fogadott be fiktív számlákat egy számlagyártól.