Szijjártó: Zelenszkij egy csúnya kampányt indított velünk szemben, de a provokációnak nem szabad felülni

Az ukrán elnök az elmúlt napokban csúnya kampányt indított Magyarországgal szemben a nemzetközi porondon, de nem szabad felülni a provokációinak – mondta Szijjártó Péter New Yorkban.

A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, már több mint ezer napja dúl az ukrajnai háború, és ezalatt kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a magyar kormánynak igaza van abban, hogy a harctéren nincs megoldás, kizárólag tárgyalások útján jöhet el a fegyveres konfliktus rendezése.

Utolsó elkeseredett roham

„De ezer nap után is vannak, akik még teljes mértékben próbálják eltagadni a valóságot. Ezer nap után is vannak, akik abszolút nem képesek felfogni, hogy teljesen új realitás jött itt létre, ugyanis az oroszok egyre intenzívebben támadnak, és napról napra haladnak előre Ukrajna elleni hadműveletekben. Illetve itt, Amerikában egy békepárti elnök nyert, aki napról napra közelebb kerül a beiktatáshoz” – mondta.

photo_camera Szijjártó Péter Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó sérelmezte, hogy ennek ellenére az „amerikai demokraták és a nyugat-európai liberálisok egy utolsó elkeseredett rohamot indítottak” azért, hogy ellehetetleníthessék a béketeremtést Trumpnak.

Csúnya kampány és provokáció

Szijjártó szerint a közelgő karácsony jó alkalmat kínált volna arra, hogy elhallgassanak a fegyverek legalább néhány napra, ezért a kormány az utóbbi időszakban fokozta a békemisszióját, többek között Trumppal, az orosz és a török államfővel meg a vatikáni vezetőkkel is egyeztettek, és ezen tárgyalások alapján előterjesztettek egy tűzszüneti javaslatot.

Volodimir Zelenszkij korábban azt mondta, Orbán tűzszüneti javaslata karácsonyiasan hangzik, Ukrajna viszont nincsen ünnepi hangulatban, de Szijjártó szerint innentől az érintett államok vezetőinek felelőssége, hogy ezt a kezdeményezést elfogadják-e, és ha elutasítják, akkor a saját választóik előtt kell majd elszámolniuk. Szijjártó azt mondta:

„Jól látható, hogy Ukrajna elnöke az elmúlt napokban egy csúnya kampányt indított velünk szemben a nemzetközi térben, folyamatosan provokál minket. Azt gondolom, hogy ennek a provokációnak nem szabad felülni. Magyarország megtette azt, amit egy szomszédos keresztény országként megtehetett, létrehozta azt a lehetőséget, hogy tűzszünet jöhessen létre, bőven erőnkön felüli ez az erőfeszítés, ez az ajánlat, ami az asztalon van. És hogy erre a háborúzó felek mit mondanak, hogy mit mond erre az ukrán elnök, azt majd az ukrán emberek fogják megítélni.”

Szijjártó azt mondta: „Itt lenne az ideje annak, hogy a nyugat-európai vezetők is megértsék, hogy Donald Trump egy komoly ember. Egy komoly ember, ha valamit mond, azt komolyan is gondolja. Donald Trump az egész elnöki kampány alatt világossá tette többször is, hogy ő a gyors béketeremtésben érdekelt, és ezt komolyan kell venni. Reméljük, hogy Donald Trump sikerrel fog járni, és reméljük, hogy a beiktatásáig hátralévő időszakban sem az amerikai demokraták, sem a háborúpárti európai politikusok nem tudnak olyat tenni, amivel még nagyobb bajt okoznak, eszkalálják a háborút, és lehetetlenné teszik a béketeremtést.” (via MTI)