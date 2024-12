Magyar Péter szerint Kocsis Máténak a magdeburgi merénylettel kapcsolatos megszólalása veszélyezteti a nemzetbiztonságot

„Mély együttérzésünket fejezzük ki Németország és a német nép felé a magdeburgi karácsonyi vásárnál történt szörnyű támadás miatt. A sérülteknek mielőbbi gyógyulást kívánunk. ui.: Egy halálos áldozat is szörnyű, de amit Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője tegnap tett az megbocsáthatatlan és a magyar nemzetbiztonság valódi veszélyeztetése” – posztolta Facebookon Magyar Péter.

Kocsis Máté péntek este álhírt posztolt a magdeburgi merényletről, azt írta, 11-en haltak meg és hogy az elkövető szír volt, miközben akkor a hivatalos információk 2 áldozatról és szaúdi merénylőről szóltak. Szombat reggeli posztjában magyarázkodott, de voltak állítások, amiket nem tett helyre.

photo_camera Virág a merénylet helyszínén. Fotó: JAN WOITAS/dpa Picture-Alliance via AFP

„Miközben a kormánypárt frakcióvezetője fröcsög és semmibe veszi az áldozatok emlékét, mélyen hallgat arról, hogy Orbán Viktor volt, aki 2000 embercsempészt kiengedett a magyar börtönökből. Arról is hallgat Kocsis Máté, hogy Orbánék hoztak be ellenőrzés nélkül több tízezer bevándorlót letelepedési kötvényekkel. Ahogy az Orbán Viktor által betelepített legalább százezer ázsiai gazdasági migránsról is hallgat. És persze nem említi az sem, hogy Orbán Viktor szeptemberben még migráns tábort akart építtetni az osztrák határ mellett” – írta, hozzátéve, hogy Kocsis politikai hasznot akart húzni német emberek halálából.

„Követelem, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal indítson nemzetbiztonsági vizsgálatot a Fidesz frakcióvezetője ellen és mindenki ellen, aki a tőle származó álhírt átveszi. Javasoljuk, hogy haladéktalanul hallgassák ki Kocsis Mátét és az újságírókhoz hasonlóan kössék hazugságvizsgálóra”. Zárásként azt írta, a Tisza Párt „kiáll a szigorú bevándorlás politika és az illegális migráció elleni küzdelem mellett. A leendő TISZA-kormány megtartja a déli határkerítést és valóban megvédi a magyar embereket”.