Az Alkotmányvédelmi Hivatal kikérdezte és hazugságvizsgálóra kötötte a Magyar Hang három munkatársát az Aszad-álhír miatt

Az Alkotmányvédelmi Hivatal, vagyis a magyar állam titkosszolgálata az elmúlt napokban a Magyar Hang három munkatársától kért felvilágosítást a hivatal épületében és végzett rajtuk hazugságvizsgálatot, közölte a Magyar Hang.

A lap azt írta, sorrendben Koncz Tamás újságíró, Lukács Csaba lapigazgató és György Zsombor főszerkesztő a három érintett kollégájuk. Hozzátették, tudomásuk szerint a magyar demokrácia történetében még nem történt hasonló eset újságírókkal szemben.

A cikk szerint elkérték a poligráfos vizsgálat eredményét, de nem kaphatták meg.

„Hiszünk abban, hogy az állami szervek kötelékében még dolgoznak hazájukért elkötelezett emberek, és a magánéleti kérdéseket is érintő vizsgálat részletei – manipulálva, elferdítve – nem kerülnek ki a kormányzati propagandasajtóba"

- folytatódik a cikk, amely szerint az advent időszaka a szeretetről és megbékélésről szól, ám a magyar kormány ezt is egy független újság lejáratására, újságíróinak vegzálására és megfélemlítésére használja fel.

„A lelkiismeretünk tiszta, nincs takargatnivalónk. Nem félünk és nem adjuk fel, de a hatóságokkal mindenben együttműködünk. A független újságírás – még akkor is, ha néha hibázunk – nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot”, írták, és arra kérték az olvasóikat, kollégáikat és a magyar demokrácia és jogállam iránt aggódó polgárokat, hogy álljanak melléjük „ezekben a furcsa időkben”.

Az ügy előzménye, hogy december 8-án, az Aszad-rezsim megdöntésének napján a Magyar Hang azt írta, hogy előző nap egy Syrian Air repülőgép szállt le Ferihegyen, és arra célzott a cikkben, hogy a Szíriából elmenekült Aszad lehetett a gépen. A hírre Magyar Péter is rácsatlakozott, Facebook-posztban tett fel kérdéseket arra utalva, hogy Aszad Budapesten lehet.

Később kiderült, hogy a hír álhír volt, nem szállt le szíriai gép a magyar reptéren, Aszad pedig valójában Moszkvába menekült. A Magyar Hang helyreigazított és elnézést kért, Magyar Péter kitartott a posztja mellett.

Az ügyet több fideszes politikus is veszélyesnek nevezte, köztük Szijjártó Péter és Orbán Viktor is. Szijjártó azt mondta, a terrorszervezetek érintettsége miatt az egész ország veszélybe kerülhetett volna, Orbán pedig a múlt péntek reggeli rádióinterjúban fogalmazott úgy, hogy az álhír a hét legfontosabb eseménye volt, „ez a legfájóbb és leginkább körültekintést igénylő ügy”, és hogy valakik bele akarták keverni Magyarországot egy tűzforró konfliktusba, hiszen Aszadra most éppen fegyveres csoportok vadásznak. „Aki azt állítja, hogy belépett (Aszad Magyarországra), az vadászterületet csinál vagy akart csinálni Magyarországból”, mondta, hozzátéve, hogy „tudnunk kell, hogy kik voltak, és miért”.

Az ügy a múlt heti Kormányinfón is téma volt, Gulyás Gergely azt mondta, nem zárható ki, hogy nemcsak butaság állt az álhír megjelenése mögött, hanem akár titkosszolgálati akció is, ezért van nemzetbiztonsági vizsgálat ezzel kapcsolatban.