Kormányinfó a „békemisszió” és Menczer Tamás produkciója után

Francia-lengyel tárgyalás van ma európai békefenntartók esetleges küldéséről Ukrajnába egy esetleges tűzszünet után, azzal kapcsolatos kérdésre, hogy ebben részt vehetnek-e esetleg magyar katonák, Gulyás elmondta, hogy a biztonsági garanciák terén ma nagyhatalmak számára sem reális opció Ukrajna NATO-tagsága, de a háború után biztosan kell majd garanciákat adni, és ha fegyvernyugvás és béke van, Magyarország mindennel szívesen hozzájárul majd ennek fenntartásához, de katonai mozgásokról csak az országgyűlés dönthet majd, és messze vannak még attól, hogy egyáltalán ilyen kérdés érkezzen hozzájuk.

Gulyás elmondta azt is, hogy az ukrán megnyilatkozások ellenére is optimista, szerinte ukránok érdeke is a béke.