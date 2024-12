Putyin: 2025-ben Oroszország előre megy

Vlagyimir Putyin elnök újévi beszédében azt mondta az oroszoknak, hogy az ország 2025-ben magabiztosan halad előre. Putyin üzenetét éjfélkor sugározzák Oroszország mind a 11 időzónájában, először a távol-keleti Kamcsatkában és Csukotkában .

Az elnöki beszéd szerint Oroszország a 21. század első negyedében megerősítette egységét, jelentős célokat ért el, és legyőzte a megpróbáltatásokat.

„És most, az új év küszöbén a jövőre gondolunk. Bízunk abban, hogy minden rendben lesz, csak előre haladunk. Biztosan tudjuk, hogy az abszolút érték számunkra mindig Oroszország sorsa, polgárainak jóléte volt, most is az, és az is lesz” – idézte a szavait a Reuters.

Az újévi köszöntőben tisztelettel adózott az ukrajnai háborúban harcoló orosz katonák előtt, „igazi hősöknek” nevezve őket. Ugyanakkor nem tért ki részletesen a konfliktusra, nem beszélt a harctéri helyzetről, és nem tett jóslatokat arra vonatkozóan sem, hogyan mi lehet a fronton 2025-ben.