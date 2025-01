Újrakezdik a tárgyalásokat az izraeli túszok elengedéséről, a Hamasz közben közzétett egy videót egy 19 éves túszról

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter szombaton megerősítette, hogy újrakezdődnek a közvetett tárgyalások a Hamász iszlamista palesztin szervezettel Katarban a 2023. október 7-i Izrael elleni támadás óta a Gázai övezetben fogva tartott túszok elengedéséről, írja az MTI.

"Folyamatban vannak az erőfeszítések a túszok kiszabadítására, egyebek mellett izraeli küldöttség utazott tegnap (pénteken) tárgyalni Katarba" - tudatta a miniszter kabinetje közleményben. A közlemény szerint Benjámin Netanjahu pontos utasításokat adott a tárgyalások lefolytatásával kapcsolatban.

Mindezt azután jelentette be, hogy a Hamasz közzétett egy három és fél perces videót egy 19 éves túszról, Liri Albagról. A nő szüleivel Benjámin Netanjahu is beszélt, és ígéretet tett a családnak, hogy Izrael továbbra is mindet megtesz Liri és minden túsz hazatérése érdekében.

photo_camera Liri Albag egy hozzátartozója a lány fotójával demonstrál 2025. január 4-én, és követeli az izraeli kormánytól, hogy intézkedjen a fogolycseréről Fotó: JACK GUEZ/AFP

A Times of Israel azt írta, a videón nincs dátum, de Albag azt mondja benne, hogy 450 napja tartják fogságban, azaz friss lehet. A nő családja előbb egy rövid, majd egy hosszabb közleményt adott ki. Az elsőben azt írták, hogy megszakad a szívük a látottak miatt. "Ez nem az a lány, nem az a lánytestvér, akit mi ismerünk. Rossz állapotban van, és nyilvánvalóan nincs jól mentálisan.” A másodikban pedig azt, hogy a videót gyötrelmek között nézték meg, és nem kapnak levegőt. "Noha a videó egy életjel, ez nem az a felvétel, amire vártunk. A mindig erős Liri összetört és megtört." A család felszólította Netanjahut és a kormányt, hogy tegyen meg mindent a túszok kiszabadítására.

A Hamász pénteken jelentette be, hogy Dohában újrakezdődnek a tárgyalások egy gázai övezeti fegyverszünetről. Hozzátette, hogy a tárgyalások az Izrael és a Hamász közötti ellenségeskedés teljes beszüntetéséről és az izraeli csapatoknak a Gázai övezetből történő kivonásáról folynak majd.

A Katar, Egyiptom és az Egyesült Államok égisze alatt kifejtett intenzív diplomáciai erőfeszítések ellenére egy 2023. november végi egyhetes fegyverszünet kivételével eddig nem sikerült tűzszünetben megállapodni. Ez utóbbi alkalmából túszokat cseréltek ki izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyokra.