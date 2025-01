Már csak 20 napig elérhető a Fanni kertje a Jeti Moziban

Január 27-ig elérhető a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján Somogyvári Gergő Fanni kertje című nagysikerű dokumentumfilmje. A hajléktalanságról és elfogadásról szóló dokumentumfilm októberben került a Jeti Mozi műsorába, azóta pedig 117 ezren látták.

Budapesthez közel, az erdő szélén rejtőzik egy kunyhó, amelyben két, a társadalomból elmenekült, szinte mesebeli lény éli mindennapjait: Fanni, a családjából kitaszított 19 éves transz tinédzser és Laci, a keménykötésű hajléktalan. A két egymásra utalt ember egyfajta apa-lánya kapcsolatban próbál családot és otthont létrehozni, együtt harcolnak a körülményekkel. Az intim hangulatú film egy rejtett világba enged bepillantást, miközben egy különös felnőtté válás történeten keresztül mesél az emberi kapcsolatok fontosságáról és a feltétel nélküli elfogadásról.

A Fanni kertjének 2023-ban a Szarajevói Filmfesztiválon volt a világpremierje, és el is nyerte a Kritikusok Különdíját. A filmet magyar közönség előtt csak a néhány alkalmi vetítésen és a Verzió Filmfesztiválon mutatták be. Akkor hatalmas sikert aratott: kétszer vetítették teltházzal, elnyerte A legjobb magyar dokumentumfilmnek járó díjat és a közönség díját is, majd körbefesztiválozta Európát. Az alkotók viszont szerették volna megmutatni a filmet egy szélesebb közönségnek is, így kerültek a film jogai három hónapra a Jeti Mozihoz. A rendezővel készített interjúnk itt olvasható.