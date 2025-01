Tavaszias az idő, tegnap 16-17 fok is volt, ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson

Bár az elmúlt napokban már-már tavaszias volt az idő – kedden helyenként 17 Celsius-fokot is mérhettek, akik jókor és jó helyen mértek –, és még ma is az évszakhoz képest szokatlanul enyhe lesz az idő, szó sincs arról, hogy extrém korán itt lenne a tavasz. Az Időkép előrejelzése szerint a hétvégén erős hidegfront érkezik az országba, és hoz mindent, ami január közepén, az év egyébként is legdepressziósabb időszakában, egy hidegfronttól elvárható.

Várhatóan már péntekre virradóan eléri a Kárpát-medencét északnyugat felől egy markáns hidegfront. Erős, a Dunántúlon többfelé viharossá fokozódó széllel jön a lehűlés, valamint többfelé várható eső, zápor. Ezt később havas eső, hózáporok válthatják fel, de előreláthatólag csak a magasabban fekvő tájakon lesz tartós, megmaradó hó. Vastag, több centiméteres hótakaró kialakulására ezúttal sem lehet számíthatni.

A hidegfront hatására jelentős lehűlés is kezdődik, a maximumok már csak 3 és 8 fok között alakulnak. Ez jó hír egyébként a szabadtéri korcsolyázás szerelmeseinek, akiknek az elmúlt napokban egyre több helyen kellett azzal szembesülniük, hogy elolvadtak a jégpályák.