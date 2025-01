A Till Tamás megölésével vádolt férfi kitart amellett, hogy tudott a holttest hollétéről, de nem ő gyilkolt

Az őrizetbe vétele óta újra kihallgatták a Till Tamás megölésével vádolt F. Jánost, aki „fenntartotta, hogy az első két vallomása a helyes (...) Ennek a lényege az volt, hogy az ölési cselekményben nem vett részt, csak a holttest hollétéről volt tudomása. Azt pedig továbbra is fenntartja, hogy kényszer és fenyegetés hatására tette a beismerő vallomását” – mondta el a Blikknek F. ügyvédje, Hódos Attila.

A Kecskeméti Törvényszék pénteken adott ki közleményt arról, hogy három hónappal meghosszabbította a járásbíróság Till Tamás feltételezett gyilkosának letartóztatását. A közlemény szerint „a nyomozási bíró a letartóztatást a gyanúsított jelenlétének biztosítása érdekében hosszabbította meg”.

Till Tamás gyilkosának büntethetőségével kapcsolatban komoly vita alakult ki decemberben. A rendőrség idén nyáron kezdett újra nyomozni Till Tamás ügyében, miután 24 év elteltével előkerült a fiú holtteste. Azóta nagyjából 40 embert hallgattak ki, köztük az akkoriban, 16 évesen, Till eltűnésének helyszínén, egy tanyán dolgozó F. Jánost. Aki azért lett most gyanús a rendőröknek, mert kiderült, hogy több tanút is megpróbált befolyásolni. F. János a negyedik kihallgatásán, november végén megtört, és mindent bevallott, de az elévülés miatt elengedték.

Az elévülés Till Tamás szüleit mélységesen felháborította, különböző internetes fórumokon pedig hamar azonosították a férfit, akit a Blikk is elért. Nekik azt mondta, hogy ezek a napok elég nehézkesek számára. Nem sokkal később a Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását, és – némi nyilvánosságban lefolytatott jogvita után, amelyről ebben a cikkben írtunk – végül el is fogták. Fellebbezett ez ellen, de most a Törvényszék döntése nyomán felelnie kell majd aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt.