Itt a román medveburger, 16 ezer forintot kérnek érte Brassóban

200 román lejt, átszámítva cirka 16 ezer forintot kóstál a medveburger a brassói Sub Tâmpa étteremben, ahol ez lesz a vendéglő új, signature fogása. A medveburger péntektől kerül fel az étlapra, de nem lehet majd állandóan kapni, a kilövési szabályok miatt a medvehús csak eléggé korlátozottan elérhető - írja az Adevarul.

A Cinka-hegy lábánál lévő étterem megújított étlapját a neotradicionalizmus szlogenjével promózzák. Állítólag csak itt lehet majd medvéből készült burgert kapni egész Európában, úgyhogy azt remélik, hogy a medveburger önmagában gasztronómiai célponttá teheti majd a várost.

photo_camera Fotó: Facebook / Sub Tampa

Bár mostanában nem sokan jutnak hozzá, medvehúst valójában sok országban ettek hagyományosan, és nem is csak a János Vitézben, ahol a magyar sereg azért is örült annak, hogy békés elvonulást kapott a tatár fejedelemtől, mert „Ez a szegény vidék Egyebet se’ terem: medvehúst meg fügét”. Igaz, nem mindenhol verték nagydobra a dolgot: a klasszikus magyar néprajzi irodalom szerint a finnugor medvekultusz részeként az osztjákok például néma csendben tartották meg a medvelakomát, és mondókákkal próbálták elhitetni a halott medvével, hogy nem is ők ették meg a húsát, varjak voltak azok, ők szaggatták széjjel a testét.

A medvehús mostanában főleg amiatt szokott bekerülni az egészségügyi mínuszos hírek közé, mert időről-időre a trichinosis nevű parazitával fertőződnek meg a fogyasztói - megfelelő hőkezeléssel azonban ezt el lehet kerülni. A sovány tavaszi medvehús különben eléggé különbözik a zsíros őszitől, érdemes is tenni hozzá némi téliről maradt medvezsírt. Nemcsak burgerként jöhet persze szóba: a kovásznai barbecue fesztiválon például olívaolajban, rozmaringban és vörös áfonyában pácolták, majd nyolc órán át 110 fokon, mézzel-vajjal kenegetve készítették a medvehúst.

Romániában él a legnagyobb európai barnamedve populáció, állandó vita- és a víz KGB-s rezegtetéséhez hasonlóan megosztó politikai téma a vadászatuk. 2024-ben jelentősen, közel 500 medvére emelték az éves kilövési kvótát.