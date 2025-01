Hiába volt az ezermilliárdos trükközés, a pocsék gazdaság miatt mégis nőtt az államadósság

Év végén a magyar állam 12 napon belül, két lépésben 1077 milliárd forinttal forinttal csökkentette az államadósságot. Előbb december 19-i 615 milliárd forintnyi, majd az év utolsó napján további 462 milliárd forintnyi állampapírt vásárolt vissza az állam a Magyar Nemzet Banktól. A lépés nyilvánvaló célja az volt, hogy el lehessen mondani: 2024-ben is csökkent a GDP-arányos államadósság, aminek szintje 2023 végén 73,4 százalék volt. (Az, hogy mennyire csak arról volt szó, hogy december 31-én szép legyen az egyenleg, már január 8-án lelepleződött, amikor hasonló nagyságrendű, több mint 1000 milliárd forintos kötvénykibocsátással kezdte az évet az Államadósság Kezelő Központ.)

Bár a decemberi lépések a Portfolio akkori számítása szerint a GDP nagyjából 1,58 százalékával csökkentették technikailag az államadósságot, ez sem volt elég.

Nagy Márton ugyanis a keddi sajtótájékoztatóján – amire lapunk nem kapott meghívást – beismerte, hogy tavaly nőtt a GDP-arányos államadósság. A gazdasági csúcsminiszterré előlépett Nagy szerint az évet 73,9-74 százalékos GDP-arányos adósságszinttel zárták, ami visszatérés a 2022 végi 74 százalékos szinthez. A Portfolio tudósítása szerint a miniszter ugyanakkor azt is mondta, hogy idén az éves deficittel együtt már az adósság is csökkenni fog.

Az adósság növekedése azzal is összefügg, hogy a magyar gazdaság növekedése a korábban várt legpesszimistább jóslatnál is alacsonyabb lehetett. Nagy Márton azt mondta, hogy a mostani várakozások szerint tavaly 0,5-0,6 százalékkal nőhetett a GDP. Ugyanő egyébként 2023 decemberében azt mondta, hogy 2024-ben nálunk fog a leggyorsabban nőni a GDP úgy is, ha nincs uniós forrás. Ez ismét egy olyan jóslata volt, amilyet megszoktunk tőle – a harmadik negyedévben például így alakult az éves GDP-változás az európai uniós tagállamokban:

Persze olyan szempontból mégsem volt fölösleges Varga Mihály utolsó pénzügyminiszteri intézkedése, hogy ha azok a decemberi trükkök nincsenek, akkor az államadósság a GDP 75 százaléka fölé emelkedett volna, amivel közelebb lett volna a 2021-es, mint a 2023-as szinthez.