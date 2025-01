A jogszabályoknak megfelelően hagyta ki a vagyonnyilatkozatából a 21 ezer négyzetméteres ingatlanát az Integritás Hatóság elnöke

A jogszabályoknak megfelelően nem kellett feltüntetnie a vagyonnyilatkozatában a lakóházát az Integritás Hatóság elnökének, Biró Ferencnek, vagyis nem titkolta el azt, írja az Átlátszó a birtokába került tulajdonlap alapján.

Az ügyészség a hatóság elnökét érintő széles körű büntetőeljárásban csütörtökön gyanúsította meg Biró Ferencet hivatali visszaéléssel és jelentős értékre elkövetett hűtlen kezeléssel. A felesége is gyanúsított, bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés miatt. Az ügyészség csütörtökön több helyen tartott kutatást, köztük az Integritás Hatóságnál és Biró otthonában is. A nyomozás bejelentésre indult, tavaly ősszel. Az ügyészség közleménye szerint az Integritás Hatóság elnöke a törvény értelmében egy hivatali gépkocsi személyes használatára jogosult, Biró pedig egy felső kategóriás autót bérelt. „A megalapozott gyanú szerint a hatóság elnöke emellett egy másik gépjárművet is béreltetett az Integritás Hatóság vagyonának terhére.”

Ezzel szemben Biró a pénteki sajtótájékoztatón konzekvensen állította, a felesége az ő hivatali autóját használta alkalomszerűen, és ezt a belső szabályzat lehetővé teszi. Az ügy ellentmondásairól ebben a cikkben írtunk részletesen.

A Magyar Nemzet később arról írt, hogy az Integritás Hatóság vezetője „a szervezet pénzén a budapesti agglomerációban, hatalmas területen elhelyezkedő ingatlana köré több száz méteres kerítést is építtetett”, a „telken fekvő luxusvillán” pedig „átalakítások és fejlesztések is zajlottak, szintén az Integritás Hatóság pénzén”.

A lap azt írja, hogy pontosan nem tudni, Biró Ferenc melyik házának kerítését erősítette meg a hivatal pénzén. A nyilvánosan elérhető tavalyi vagyonbevallásában összesen 5 ingatlan szerepel: egy veszprémi szántó, egy veszprémi zártkert, egy szerencsi és egy tállyai ingatlan, valamint egy 1638 m2-es solymári zártkert.

Csakhogy az IH elnökének az Átlátszó által lekért ingatlannyilvántartási adatok szerint van még egy, a vagyonnyilatkozatban szereplőknél sokkal nagyobb solymári ingatlan is a résztulajdonában. A tulajdoni lap tanúsága szerint ez egy 21 ezer négyzetméteres, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, erdő és legelő besorolású, részben Natura 2000-es terület, amit a feleségével és még egy családtaggal vettek közösen 2014-ben. Aztán pedig a Google Maps és a Google Earth nyilvánosan elérhető műholdképeinek tanúsága szerint komoly építkezésbe kezdtek, és szép házat húztak fel az ingatlanra.

Mint a lap írja, ezt azonban jogszerűen nem szerepel a vagyonnyilatkozatában, ugyanis a jogszabály szerint „nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ.”