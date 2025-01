Több ponton ellentmondás van az ügyészség és az Integritás Hatóság meggyanúsított elnökének nyilatkozataiban

Egyre zavarosabb az Integritás Hatóság elnökét érintő ügy: több lényeges ponton egészen mást állít a Központi Nyomozó Főügyészség és Biró Ferenc.

A fő kérdés, hogy hány autót béreltek Biró miatt, illetve, hogy lefoglaltak-e folyamatban lévő ügyekről szóló iratokat vagy sem.

Az autó

Az ügy azzal indult, hogy az ügyészség a hatóság elnökét érintő széles körű büntetőeljárásban” csütörtökön gyanúsította meg Biró Ferencet hivatali visszaéléssel és jelentős értékre elkövetett hűtlen kezeléssel. A felesége is gyanúsított, bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés miatt.

Az ügyészség csütörtökön több helyen tartott kutatást, köztük az Integritás Hatóságnál és Biró otthonában is. A nyomozás bejelentésre indult, tavaly ősszel. Az ügyészség sok iratot lefoglalt, este pedig kiadott egy közleményt a részletekről.

photo_camera A vizsgálat alatt Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ebben azt írták, az Integritás Hatóság elnöke a törvény értelmében egy hivatali gépkocsi személyes használatára jogosult, Biró pedig egy felső kategóriás autót bérelt. „A megalapozott gyanú szerint a hatóság elnöke emellett egy másik gépjárművet is béreltetett az Integritás Hatóság vagyonának terhére. A szintén felsőkategóriás autót többnyire az elnök – hatósággal munkaviszonyban nem álló, így gépjárműhasználatra sem jogosult – felesége magáncélokra használta. A megkötött szerződés szerint ennek a másik bérelt autónak a havi bérleti díja kezdetben 475 285 forint + ÁFA volt, amely összeg később emelkedett. Az Integritás Hatóság elnöke a vagyonkezelési szabályt megszegve közel 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak.”

Ezzel szemben Biró a pénteki sajtótájékoztatón konzekvensen állította, a felesége az ő hivatali autóját használta alkalomszerűen, és ezt a belső szabályzat lehetővé teszi.

„Olyan nem történt, amit az ügyészség ír vagy sejtet, hogy a hatóság nem állományban lévő személynek autót bérelt volna” – állította Biró.

Az ellentmondást mindkét félnél próbáljuk feloldani: az Integritás Hatóságtól kértünk arra vonatkozó igazolást, hogy csak egy autót béreltek, illetve kértük a belső szabályzatot is. Erre azt írták, tájékozódniuk kell arról, hogy az eljárás alatt milyen adatokat és információkat adhatnak ki, ezért türelmet kértek.

A Központi Nyomozó Főügyészségnél is rákérdeztünk az ellentmondásra, de ők a válaszukban erre nem tértek ki.

Az ügyiratok

Biró Ferenc a sajtótájékoztatón többször visszatért arra, hogy az ügyészség folyamatban lévő ügyek iratait is elvitte. Ennek pontos listáját lekérték. Az elnök az eljárás volumenét, elhúzódó időtartamát és a begyűjtött iratok, informatikai adatok, hozzáférések mértékét indokolatlannak tartja. „Ez a volumen azt sejteti, hogy a személyemet érintő nyomozásnak egy eljárásjogi kapu megnyitása is a célja volt, hiszen így jóval szélesebb kör számára is hozzáférhetővé válik a Hatóság vizsgálati és ellenőrzési tevékenysége, valamint annak eredményei, mint amit mi indokoltnak tartunk.”

Az elnök a vizsgálat időzítését is érdekesnek tartja. Megjegyezte, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységével kapcsolatban múlt héten indítottak eljárást.

A Központi Nyomozó Főügyészségnél rákérdeztünk, hogy milyen folyamatban lévő ügyek iratait vitték el és miért, illetve ez hogy kapcsolódik az elnökhöz.

Az ügyészség erre azt írta, „a kutatás során csak a lefoglalási határozatban megjelölt, a büntetőeljárás tárgyát képező releváns iratok lefoglalása történt meg, ezek között azonban a hatóságnál folyamatban lévő vizsgálatok során beszerzett adatokat tartalmazó dokumentumokat nincsenek.”

Hozzátették, a Biró Ferenc által a sajtótájékoztatón megjelölt integritás hatósági vizsgálattal kapcsolatban a hatóság az ügyészségtől semmilyen együttműködést nem kért, feljelentést, bejelentést nem tett, ezen hatósági vizsgálat a hónapok óta folyamatban lévő jelen büntetőeljárással semmilyen összefüggésben nincs.

Itt visszakérdeztünk az Integritás Hatóságnál, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.

A kerítés és állítólagos villafelújítás

A Magyar Nemzet péntek reggel arról írt, nemcsak az autóbérlés köthető Biróhoz, tudomásuk szerint közpénzből újította fel a villáját és megerősíttette a kerítését.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Előbbit Biró határozottan visszautasította, a kerítést viszont valóban megerősítették, de erről nem egymaga döntött. A sajtótájékoztatón azt mondta, mikor elvállalta a feladatot, sok fenyegetést kapott, ő és részben a családja is. A kerítés megerősítéséről a biztonsági igazgatóval egyeztettek, majd az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának és az illetékes miniszter támogatásával fordultak a parlament nemzetbiztonsági bizottságához, hogy engedélyezzék azt.

Az ügyészségnél rákérdeztünk, hogy a nyomozás kiterjed-e erre is, de erre konkrétan nem válaszoltak. Annyit írtak, „az ügyészség eddigi gyakorlatának megfelelően, az eljárás során beszerzett bizonyítékokat a nyilvánosság előtt nem értékeli, a nyomozás továbbra sem nyilvános része a büntetőeljárásnak. Az ügyészség tiszteletben tartja a gyanúsítottak védekezéshez való jogát és a sajtóban ezzel kapcsolatban megjelent értesüléseket sem kívánjuk kommentálni.”

Bővebb tájékoztatást jelenleg nem adhatnak.

Biró nem mond le

Biró és a felesége sem tett vallomást, a gyanúsítás ellen panasszal éltek. Biró szerint nem történt bűncselekmény, a posztjáról nem mond le. Az Integritás Hatóság elnökét az Állami Számvevőszék elnökének javaslatára nevezte ki a köztársasági elnök hat évre.

A vonatkozó jogszabályban felsorolják, milyen esetben kezdeményezheti az ÁSZ elnök Biró jogviszonyának megszüntetését, de a gyanúsítás nincs közte.

Megkérdeztük Windisch Lászlót, hogy szerinte Biró el tudja-e így látni a feladatát, vagy fel kellene függesztenie tevékenységét, míg gyanúsított, mire azt írták, „az Integritás Hatóság autonóm államigazgatási szerv, ami – ideértve az elnökét, az elnökhelyetteseit és a teljes állományát – feladatainak ellátásában teljesen független, csak jogszabályoknak van alárendelve, feladatkörében más személy vagy szerv által nem utasítható.”

Miután az Integritás Hatóság elnöke a gyanúsítás ellen panasszal élt, az Állami Számvevőszék a kérdést nem tartja időszerűnek.