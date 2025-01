Biró Ferenc: Az ügyészségi eljárás volumene és időtartama is indokolatlan volt

Jelentős értékre elkövetett hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsítja az ügyészég az Integritás Hatóság elnökét. Biró Ferenc ezt csütörtök este nyilatkozatban, péntek reggel sajtótájékoztatón is visszautasította.

Az ügyészség szerint a hatóság pénzén béreltek autót Biró gépkocsiján felül, amit a felesége használt, de az elnök állítja, ez nem így történt.

Azt elismerte, hogy otthonának kerítését megerősítették, de azért, mert fenyegetéseket kapott, és a végső engedélyt a nemzetbiztonsági bizottságtól kérte.

Szerinte folyamatban lévő ügyekbe akart belelátni az ügyészség. Célzásokat tett, de konkrét állítást nem fogalmazott meg.

A gyanúsítás miatt nem mond le.

Gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozó ügyészség az Integritás Hatóság elnökét és feleségét csütörtökön, miután kutatást tartottak a hatóság épületében és más helyszíneken.

Biró Ferencet jelentős értékre elkövetett hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsítják, a feleségét bűnsegédként elkövetett hűtlen kezeléssel. Egyikük sem tett vallomást, mindketten panasszal éltek a gyanúsítás ellen.

A nyomozás eddigi állása szerint Birónak jár egy felső kategóriás hivatali autó, de ő béreltetett egy másikat is, amit többnyire a felesége használt.

A Magyar Nemzet közben más – állítólagos – visszaélésekről is írt.

Biró pénteken állt a nyilvánosság elé, a sajtótájékoztatót egy nyilatkozat felolvasásával kezdte. Azt mondta, a gyanúsítás alaptalan, panasszal élt ellene. A szervezet működését átláthatónak tartja, szigorú etikai normák szerint jártak el, tevékenységükkel az ország érdekét szolgálják, szakmai alapon.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Korábban panaszkodott arra, hogy akadozik az együttműködés az állami szervekkel, de az ügyészséggel való együttműködést nem úgy képzelte el, ahogy az csütörtökön történt.

A nyilatkozatban azt mondta, tisztában van vele, hogy az ügyészség egy hierarchikus szervezet, és a csütörtökön megjelent ügyészek felülről érkező utasítás alapján jártak el.

Hatóság mindig is nyitott volt az ügyészség felé is, a transzparenciát biztosítja, de azt mondta, „fogalmazzunk úgy, hogy a szakmai kapcsolatok életben tartásának nem az a módja, ahogy ez csütörtökön lezajlott.”

Biró az eljárás volumenét, elhúzódó időtartamát és a begyűjtött iratok, informatikai adatok, hozzáférések mértékét indokolatlannak tartja. „Ez a volumen azt sejteti, hogy a személyemet érintő nyomozásnak egy eljárásjogi kapu megnyitása is a célja volt, hiszen így jóval szélesebb kör számára is hozzáférhetővé válik a Hatóság vizsgálati és ellenőrzési tevékenysége, valamint annak eredményei, mint amit mi indokoltnak tartunk.”

Azt mondta, folyamatban lévő vizsgálati anyagokat is elvittek. A vizsgálat időzítését is érdekesnek tartja. Megjegyezte, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységével kapcsolatban múlt héten indítottak eljárást.

Közleménye azzal zárult, hogy egy demokratikus társadalomban egy ilyen támadás erősíti elkötelezettségüket, és az országnak szüksége egy van erős, független intézményre, amely a társadalom érdekeit képviseli.

Úgy gondolja, a személyét támadták csütörtökön, azzal a céllal, hogy ellehetetlenüljön a hatóság munkája, ám az dolgozik tovább.

Az első kérdés arról szólt, hogy használta-e a feleség az autót. Biró azt mondta, a hatóság 20 autót bérel, ebből három tartozik a felső vezetőkhöz. Egy tartozik hozzá. Az autók használatát belső szabályok írják le, a törvényeknek megfelelnek.

A hatóság mindenben a hatályos jogszabályoknak konforman jár el. Olyan nem történt, amit az ügyészség ír vagy sejtet, hogy a hatóság nem állományban lévő személynek autót bérelt volna - állítja Biró.

Arra a visszakérdésre, hogy használta-e a felesége az autót, azt mondta, hogy a hivatali autót a családtagok is használhatják. Az ő autóját valóban használta a felesége, például boltba járt vele.

Miután folyamatban lévő büntetőügyről van szó, limitált információt oszthat meg. Az ügyészségi közlemény szerint az elnökhelyettesek jogkörét is csorbította. Erre azt mondta, ez sosem volt cél. Ahogy a hatóság fejlődött az elmúlt két évben, a belső szabályzók is alakultak, amelyek a hatékonyabb munkavégzést tették lehetővé. Ez feladatátadással is jár, kellő rugalmasságot igényel – tette hozzá.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A következő kérdés is a bérelt autóra vonatkozott. Megerősítette, hogy a felesége egyszer koccant az autóval, de megismételte, az nem külön bérelt autó volt, hanem a felesége az ő hivatali autóját használta, és ezt a belső szabályzat lehetővé teszi. A koccanáskor nem ő ült az autóban.

Arról beszélt, céges világból jön, a személyi használatú autó a pozícióhoz járó juttatás. Abban nem lát problémát, hogy ő ezt alkalomszerűen átengedte a feleségének.

Neki nincs, a feleségének van saját autója. Azért használta az övét, mert a másikkal a gyerek ment valahova.

A következő kérdés, hogy lát-e összefüggést a kommunikációs hivatal vizsgálata és az ügyészségi eljárás között. Ezek számára könnyen összeköthető pontok, de ezt az inszinuációt itt nem szeretné megtenni. A Balásy-céggel történtekre is rákérdez egy újságíró (nem ők nyertek egy tenderen), mire Biró arról beszél, a független szervek munkája sok kritikát von maga után, érdekköröket zavarnak, ezt a vizsgálatot sok minden motiválhatja. Az ügyészség bejelentés alapján indított vizsgálatot, ezt bárki megtehette – állítja Biró.

A 444-nek azt mondta, a gyanúsítás miatt nem mond le. A Magyar Nemzet által írtakra is rákérdeztünk. A lap információi szerint közpénzből felújították a villáját és megerősítették a kerítést.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A felújítást többszöri kérdésünkre is visszautasította, a kerítést valóban megerősítették. Itt egy nagyjából 100 méteres szakaszról van szó. Ezt azzal indokolta, hogy mikor elvállalta a feladatot, sok fenyegetést kapott, ő és részben a családja is.

A biztonsági igazgatóval egyeztettek, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának és az illetékes miniszter támogatásával fordultak a parlament nemzetbiztonsági bizottságához, hogy engedélyezzék a kerítés megerősítését.

Az ügyészségi közlemény ellenére – melyben leírták, mennyi volt a második autó bérleti díja – kitart amellett, hogy ilyen nem volt, felesége az ő autóját használta.

Más kérdésre válaszolva azt mondta, a házában is házkutatás volt, de nem találtak semmit. Véleménye szerint a folyamatban lévő ügyeket akarták látni. Az ügyészség egyelőre nem adta át, hogy milyen anyagokat vittek el, de több ezer oldalról van szó. A kutatás hat órán át tartott. Azt mondta, azért nem tett vallomást, mert ha az ügyészség átnézi az iratokat, meglátják, hogy nem történt bűncselekmény.

Biró állításaival kapcsolatban megkerestük a Központi Nyomozó Főügyészséget, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.