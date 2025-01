Trump memecoinná teszi saját magát, és ezen dollártízmilliárdokat kereshetnek

Azonnal és brutálisan kilőtt szombati kiadása után a $TRUMP, Trump külön bejáratú memecoinja, az a kriptovaluta, amit Trump saját oldalán „az egyetlen hivatalos Trump-mém”-ként hirdet.

Trump lényegében egy saját magáról elnevezett kriptovalutát hozott létre, amiről ugyan hivatalosan azt kommunikálják, hogy az csak amolyan virtuális szuvenír a hétfői beiktatására, és nem szolgál befektetési célokat, valójában azt azonnal elkezdték felvásárolni, a várható nyereség zöme pedig Trump saját válallatánál realizálódhat.

A kriptovalutaként működő mémen Trump arcképe és az ellene elkövetett merényletre utaló ökölbe szorított keze látható, az ugyancsak a merénylet után virálissá váló Fight, Fight, Fight felirattal.

A memecoint ugyanúgy lehet adni-venni, mint más kriptovalutákat. A kibocsátó Trump saját cége, a Trump Organization leányvállalataként működő Fight Fight Fight LLC, és papíron máris halálra keresték magukat. Az árfolyam a szombat reggeli kibocsátás óta egy nap alatt nagyjából a tízszeresére emelkedett. Magyar idő szerint egy memecoin szombat hajnalban hat, vasárnap kora délután viszont már 64 dollárt ért a piacon.

A $TRUMP piaci kapitalizációja ezzel már meghaladja a 12 milliárd dollárt, és ez a csak már forgalomban lévő, 200 millió virtuális érméből jön össze. A Trump érdekeltségében lévő kibocsátó cég ugyanakkor további 800 millió érmével szándékozik növelni a kínálatot a következő három évben. Az árfolyam megjósolhatatlan alakulása és a kínálat bővülése miatt nem lehet persze a mai értéket csak úgy extrapolálni, mindenesetre az elméleti piaci érték, az FDV ez alapján most több mint 60 milliárd dollár lenne.

A $TRUMP bejelentése és szárnyalása az egész kriptopiacot váratlanul érte - eleinte többen hekkelésre gyanakodtak, mígnem aztán Trump a saját oldalán is elkezdte promózni a kriptovalutáját.

Hogy egy megválasztott amerikai elnök ennyire gátlások nélkül pénzzé teszi és magánbizniszt csinál a politikai funkciójából, a közjó elvi szolgálatából, egészen újszerű, talnán még Donald Trumptól sem várt innováció.

Beleillik ugyanakkor Trump teljes kriptoügyi fordulatába. Ő, aki négy éve a kriptovalutákat még átverésgyanúsnak nevezte, mostanra a kriptovaluták fő politikai szószólója lett. Ezt fémjelezte a Washingtonban péntek este tartott „beiktatási kriptobál”, amin az iparág ünnepelte a hétfőn hivatalba lépő elnököt. Erre az eseményre időzítve jelentették be a $TRUMP-ot is - amiből azóta a Trump-csapat máris dollármilliárdokat kereshetett.

A Bloomberg információ szerint Donald Trump már elnöksége első hetében nemzeti prioritássá fogja tenni a kriptovalutát és a kriptoipart. A kampányában arról beszélt, hogy „a bitcoin a szabadságot, a szuverenitást és a kormánytól, a kényszerektől és az ellenőrzéstől való függetlenséget jelenti”, és azt mondta, hogy az Egyesült Államokat a bolygó kriptofővárosává és a világ Bitcoin-nagyhatalmává akarja tenni.

Trump megválasztását lelkesen támogatta a kriptoipar és a kriptoideológusok, belengetett ígéreteinek köszönhetően pedoig a megválasztása után szárnyalni kezdett a Btcoin, aminek az árfolyama november óta több mint 50 százalékkal emelkedett. Trump már bejelentette, hogy a szinte társelnökeként viselkedő Muskhoz és a transzhumanista libertariánus Peter Thielhez hasonlóan dél-afrikai származású tech-milliárdos David Sacksből „mesterséges intelligencia és kriptocárt” csinál, és felállít egy kriptográfiai tanácsadó testületet is.

Itt a Trumpot ünneplő pénteki kriptobálon éppen David Sacks teszi közhírré, hogy „a kripto elleni terror uralmának vége”, a jövő csak most kezdődik:

A hétfőn hivatalba lépő elnök a kriptokban a családjával együtt személyesen is érdekelt: a csak itt, csak most hivatalos Trump-memecoinok előtt NFT-kártyákat is kibocsátott, két fia pedig maguk is beszálltak egy kriptocégbe: a Donald Trump Jr. és Eric Trump érdekeltségébe tartozó World Liberty Financial-nak jelentős szerepe lehet, ha Trump a Fehér Házból állítja majd tovább a váltókat a kriptobiznisz előtt.