Melania Trump új kriptovalutája miatt beszakadt Donald Trump kriptójának árfolyama

Pénteken Donald Trump, vasárnap pedig a felesége, Melania Trump is elindította saját kriptovalutáját $MELANIA néven, ami nem várt folyamatot indított el a $TRUMP érméknél, írja a The Guardian. Donald Trump valutája nem sokkal a pénteki bevezetés után megháromszorozta értékét, így a 70 dolláros árfolyamot is elérte, a tokenjének összértéke pedig 14 milliárd dollárt tett ki, és bekerült a top 20 kriptovaluta közé.

Jött azonban a $MELANIA, és sokan meg is szabadultak a $TRUMP-tól, ami jókora árfolyamesést eredményezett a beiktatásra váró elnök tokenjénél. Az akkori 75 dolláros ár ugyanis több mint a felére, 30 dollárra zuhant be, majd néhány órával később ismét 64 dollár közelébe emelkedett.

photo_camera Fotó: Coinmarketcap

Hétfőn délelőtt, a cikk írásakor a $TRUMP ára 51 dollár volt, felesége tokenjei 10,5 dollárt érnek.

photo_camera Fotó: Coinmarketcap

Trump óriási fordulatot tett a kriptók terén, hiszen négy éve még átverésgyanúsnak nevezte azokat, mostanra viszont a kriptovaluták fő politikai szószólója lett. Ezt fémjelezte a Washingtonban péntek este tartott „beiktatási kriptobál”, amin az iparág ünnepelte a hétfőn hivatalba lépő elnököt. Erre az eseményre időzítve jelentették be a $TRUMP-ot is - amiből azóta a Trump-csapat máris dollármilliárdokat kereshetett.

A Bloomberg információ szerint Donald Trump már elnöksége első hetében nemzeti prioritássá fogja tenni a kriptovalutát és a kriptoipart. A kampányában arról beszélt, hogy „a bitcoin a szabadságot, a szuverenitást és a kormánytól, a kényszerektől és az ellenőrzéstől való függetlenséget jelenti”, és azt mondta, hogy az Egyesült Államokat a bolygó kriptofővárosává és a világ Bitcoin-nagyhatalmává akarja tenni.