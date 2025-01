Szaúd-Arábia Hans Zimmert kérte fel, hogy komponálja át az ország himnuszát

Az Oscar-díjas zeneszerzőt, Hans Zimmert kérte fel Szaúd-Arábia arra, hogy komponálja meg nekik a nemzeti himnuszuk új változatát, írja a Guardian.

A szórakoztatásért felelős hatóság elnöke, Turki Alalshikh szerint Zimmer beleegyezett a projekt „nagy vonalakban” történő megvalósításába, bár azt nem fejtette ki, hogy ez pontosan mit jelent.

„Sokat beszélgettünk számos jövőbeli projektről, amelyek remélem, hamarosan napvilágot látnak ... beleértve a szaúdi nemzeti himnusz újrahangszerelését különböző hangszerekkel” - tette közzé Alalshikh az X-en.

Zimmerrel egy Arabia című musicalről, egy „nagyon nagyszabású koncertről” és a Jarmúki csata (The Battle of Yarmuk) című, hamarosan megjelenő film zenéjéről is tárgyaltak, mondta Alalshikh, aki szerint mindezen projektekről nagy vonalakban megállapodtak a világhírű zeneszerzővel.

A szaúdi himnuszt, az Aash Al-Malik (Éljen soká a király) című dalt 1947-ben írta Abdul Rahman Al-Khateeb egyiptomi zeneszerző Abdulaziz szaúdi király kérésére. Szaúd-Arábia most az ország imázsának átalakításán dolgozik.