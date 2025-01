Trump szerint elképzelhető, hogy visszalépnek a WHO-ba

Donald Trump amerikai elnök lát esélyt arra, hogy az Egyesült Államok visszalépjen az Egészségügyi Világszervezetbe (WHO), írja a Reuters.

photo_camera Donald Trump Las Vegasban. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

„Talán meggondolnánk, hogy újra csatlakozzunk, nem tudom. Talán igen. Rendet kellene rakniuk” – mondta Trump egy Las Vegas-i nagygyűlésen.

A hétfő óta hivatalban lévő elnök egyik első intézkedése volt Amerikát kiléptetni a WHO-ból. Többek között azzal indokolta a döntését, hogy a szervezet szerinte rosszul kezelte a koronavírus-járványt, és nem hajtotta végre a Trump szerint szükséges reformokat sem. Emellett kifogásolta, hogy az Egyesült Államok igazságtalanul sokat fizet be a WHO költségvetésébe, míg például Kína kevesebbet.

A kilépés nem lesz gyors folyamat, a kilépéshez a Kongresszusnak is hozzá kell járulnia, amelyben szűk republikánus többség van. Ha át is megy Trump rendelete, akkor még egy évig tart a kilépési folyamat, és az idei fiskális évben fizetnie kell a kötelezettségeit a WHO felé Amerikának. A döntésnek drámai következményei lehetnek, amivel nemcsak a világ, de az USA is veszít.