A Fővárosi Közgyűlés előtt Rákosrendező sorsa

Porcher Áron (Tisza) szerint hiába kell rendezni a területet, még így is áron alul adták el azt. Gulyás Gergely azt kéri, hívják be Magyar Pétert (akit a párt EP-listavezetőjeként emlegetett) is a vitára, hogy ne kelljen a "szócsöveinek" felolvasni a posztjait.

Karácsony azt mondja, a teremben nincs itt az illető úr, úgyhogy nem tudja neki megadni a szót.

Radics Béla (Fidesz) szerint annyi pénzből, amit most előhúznak a farzsebükből, például rengeteg közvécét lehetne építeni.

"Önök a hazaárulók, nem mi" - mondta a főpolgármesternek. Elég volt a színházból és trükközésért, ők Budapest felvirágoztatására szerződtek, ne legyenek ebben gátak.

Nagyon rápörögtek a Wallisra, Böjthe Péter (Fidesz) is erről beszél. Szerinte a fővárosnak nincs pénze, át akarják játszani a területet.

Karácsony szerint nem adták el a Városházát, hiszen itt ülnek.