Miután leszavazták a javaslatukat, „erős jelzést” küld a Tisza Párt a Fővárosi Közgyűlésnek

Nem ment át a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottságán az a tiszás javaslat, hogy nyílt pályázat útján válasszák meg a fővárosi cégek vezérigazgatóit.

Az Orbán Árpád által benyújtott javaslat szerint a BKK, a BKV, a Budapesti Közművek (BKM), a Vagyonkezelő (BFVK) és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. élére választott volna új vezetőket a Közgyűlés.

A határidőket szűkre szabta a képviselő: az előterjesztés szerint Karácsony Gergelynek február 14-ig kellett volna kiírni a pályázatokat, a benyújtási határidő március vége. A jelentkezőket a Tulajdonosi Bizottság szűri meg, a jelölteket a főpolgármester terjeszti szavazásra a Közgyűlés májusi ülésére.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője, Vitézy Dávid szerint az előterjesztést a DK javaslatára a baloldali képviselők a Fidesszel közösen vették le a napirendről. A három fős frakciója támogatta volna a cégvezetők újrapályáztatását, és elkeserítőnek tartja, ami történt.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a történteket úgy kommentálta, hogy „összenőtt, ami összetartozik, a Fidesz és az óellenzéki pártok kéjes örömmel szavazták le a pályázati kiírást.”

Magyar szerint miután nem először fordul elő, hogy „a Fidesz, a DK, az MSZP és a Párbeszéd képviselői összejátszanak és a fővárosi polgárok érdekével ellentétesen szavaznak, ezért a TISZA képviselői a szerdai közgyűlésen erős jelzést küldenek a hatalmi elit levitézlett tagjainak.”

photo_camera Magyar az alakuló ülésen Fotó: Németh Dániel/444

A részleteket szerda reggel jelentheti be Magyar Péter és a frakció néhány tagja.

Magyar azt egyértelművé tette, azt viszont támogatják, hogy Rákosrendezőnél érvényesítse az elővásárlási jogát a főváros. Erről a javaslatról is szerdán szavaznak.

A DK-s Déri Tibor szerint Magyar vádaskodik, a Tisza frakció által benyújtott pályázati kiírás pedig tele volt jogilag aggályos elemekkel, amit a főjegyző is kifejtett. Például, hogy a javadalmazás ellentmond a vonatkozó törvényi szabályozásnak, és a pályázók számára ez félrevezető. A javaslat adatvédelmi szempontból is sértő, és komoly problémákat vethet fel az is, hogy megsértenék a főpolgármester törvényben biztosított javaslattételi jogát.

„Együttműködésre van szükség, nem populista kirohanásokra” – írta Magyarnak.

Kedd este megérkezett a Kutya Párt frakcióját vezető ferencvárosi polgármester, Baranyi Krisztina javaslata is.

Baranyi úgy módosítaná a tiszás javaslatot, hogy a Közgyűlés kérje fel a főpolgármestert, hogy a vezérigazgatói tisztségek pályáztatására „készítsen elő olyan objektív kritériumokon alapuló, átlátható, széleskörű részvételt lehetővé tevő kiválasztási folyamatot magában foglaló” kiírást, ami versenyképes bérezést irányoz elő.

Ezt a javaslatot február végéig kellene a Közgyűlés elé terjesztenie Karácsonynak. A pályázati kiírás Baranyi szerint is kidolgozatlan volt.

A főpolgármester egyelőre nem reagált a történtekre.