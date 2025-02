A skót kormányfő és a brit miniszterelnök szóvivője is kénytelen volt cáfolni, hogy be akarnák tiltani a macskatartást

Skócia első minisztere és a brit miniszterelnök szóvivője kénytelen volt tagadni, hogy a macskatartás betiltását tervezik Skóciában, miután egy javaslat felháborította az állatbarátokat.

photo_camera Illusztráció: zaimoku_woodpile/Flickr (CC BY 2.0)

A média a független skót állatjóléti bizottságnak a kormány számára készített jelentéséről számolt be, ami a múlt hétfőn tette közzé a felelős hazai macskatartásra vonatkozó ajánlásait. A jelentés javaslatai között szerepelt az oltás és ivartalanítás ösztönzése, és azt is javasolták, hogy fontolják meg a macskatartás „korlátozását” bizonyos vidéki területeken, amik egyben a vörös listán szereplő madárfajok otthona is. Becslések szerint a házimacskák évi 27 millió madarat ölnek meg az Egyesült Királyságban.

Ebből a neten az a megalapozatlan állítás lett, hogy a skót kormány teljesen be akarja tiltani a macskákat, amit a miniszterelnök, John Swinney kénytelen volt cáfolni.

A történet gyorsan teret nyert. A volt munkáspárti árnyékkancellár, Ed Balls a Good Morning Britain című műsorban megdöbbenésének adott hangot, és megkérdezte: „Megőrült a világ?”

A láthatóan elkeseredett Swinney hétfő délután a Bauer Rádiónak pontosított: „Egy külső szervezet készített egy jelentést, ami megfontolásra érkezett a kormányhoz. Hadd tisztázzam ezt ma. A kormány nem fogja betiltani vagy korlátozni a macskákat. Nem áll szándékunkban, és nem is fogunk ilyet tenni.”

photo_camera John Swinney sajtótájékoztatója 2024. december 6-án. Fotó: Andy Buchanan/AFP

A bizottság jelentése hivatkozik más joghatóságokra, ahol a helyi vadvilág védelme érdekében korlátozzák a macskatartást, kezdve attól, hogy „a macskákat mindig bent tartják a lakásban, vagy csak napközben engedik ki őket a szabadba, vagy csak pórázon, vagy biztonságos kültéri kifutóba.” De a közlemény elismeri, hogy a szabad levegőhöz való szabad hozzáférés megakadályozása jelentős hatással van a macskák jóllétére. Végül azt javasolja, hogy „a vidéki területeken az új lakóparkok építésénél ki lehetne kötni, hogy a macskákat nem lehet természetvédelmi szempontból érzékeny területeken/egyéb olyan területeken tartani, ahol nem volt magas szintű ragadozóvadászat, különösen a vörös vagy borostyánszínű listán szereplő madarak/egyéb fajok esetében”.

A javaslatokról és arról, hogy az Egyesült Királyság kormánya követi-e a példát, Keir Starmer brit miniszterelnök szóvivője értetlenségének adott hangot. „Nem hiszem, hogy terveznénk megtiltani az embereknek, hogy macskákat tartsanak” – mondta a szóvivő. Amikor azt mondták, a javaslat szerint a macskákat csak pórázon engedhetnék ki a szabadba, hozzátették: „Nem tervezzük a póráz használatát.”

Alice Palombo, a Cats Protection nevű jótékonysági szervezet munkatársa a macskák betiltásáról szóló eredeti cikket közlő Mail on Sunday lapnak azt mondta, ezek a „rendkívül független állatok” nem szeretik, ha pórázon tartják őket, és stresszel kapcsolatos problémákat okozhat, ha állandóan bent tartják őket. (Guardian)