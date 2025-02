Egy 61 éves francia hegesztő 17 évet töltött indonéz halálsoron, most hazaszállították egy francia börtönbe

A metzi Serge Atlaoui 2005 óta ült börtönben Indonéziában, ahol kábítószer-kereskedelem miatt előbb életfogytiglani börtönbüntetést kapott, majd 2007-ben a Legfelsőbb Bíróság halálra ítélte. Ezután a Nusakabangan szigetén lévő börtönben raboskodott, mígnem a napokban hazaszállították Franciaországba, írja a Le Figaro.

Atlaoui a lap szerint „csodával határos módon” élte túl a halálbüntetést: 17 évet töltött a halálsoron, és onnan most ki tudott szabadulni. Február 5-én, szerdán a romló egészségi állapota miatt hazatelepítették Franciaországba. Repülőgépe délelőtt 10 óra körül szállt le a Charles-de-Gaulle repülőtéren.

Az ügyészség tájékoztatása szerint előbb bíróság elé áll, majd „a börtönigazgatóság által meghatározandó börtönlétesítménybe szállítják”. Visszatérése az újbóli bebörtönzésével együtt is igazi megkönnyebbülés a családja számára, akik évek óta küzdenek azért, hogy szabadon engedjék.

photo_camera Serge Atlaoui sajtótájékoztatóra érkezik a jakartai Soekarno-Hatta nemzetközi repülőtérre a hazaszállítása előtt Fotó: DWI AQILA/AFP

Serge Atlaouit 2005. november 11-én tartóztatták le egy titkos ecstasy-laboratórium felszámolása során Jakarta külvárosában. Mintegy harminc embert fogtak el a razzia során, köztük egy hollandot és öt kínait. A francia férfi a kezdetektől azt vallotta, és ehhez tizenhét éven át ragaszkodott, hogy csak gépeket szerelt fel egy tudomása szerint akrilgyárnak szánt épületben, és hogy azért vállalta el két hónappal korábban ezt az illegális munkát, hogy kifizethesse egy bankhitelét (a fizikailag megterhelő munkával heti 2000 eurót keresett).

Sabine Atlaoui, a hegesztő felesége azt mondta, hogy férje egy hathetes kiküldetésre indult, hogy egy „üres” gyárban dolgozzon. Egy idő után gyanús lett neki a dolog, miután tanúja lett egy beszélgetésnek, de már nem tudott cselekedni, mert a rendőrség akkor csapott le.

A francia férfi, mielőtt Indonéziába érkezett, a Renault ipari járműveket gyártó üzemében dolgozott. Letartóztatásának évében a feleségével Hollandiába költözött, és saját vállalkozást alapított.

Az ügye nagy port kavart Franciaországban és Indonéziában is, ahol a világ egyik legszigorúbb kábítószer-ellenes törvénye van érvényben, emiatt az országban most is legalább 530 ember van halálra ítélve, közülük több mint kilencvenen külföldi állampolgárok (igaz, Jakarta 2016-ban felfüggesztette a kivégzéseket).

Serge Atlaoui a múlt év végén megbetegedett, és a jakartai Salemba börtönbe szállították. A közelmúltig hetente kezelték egy helyi kórházban. December 19-én, látva, hogy állapota túl gyorsan romlik, Franciaország hivatalosan kérte, hogy szállítsák át Franciaországba. Ezt végül január 23-án, csütörtökön engedélyezték.