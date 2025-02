A kormány elfogadja a főváros elővásárlási jogát Rákosrendezőre

Az ATV Bayer listázási ötletéről is kérdezte, miszerint „pontosan kell regisztrálni, kik azok a bírók, akik elmennek a február 22-i bírótüntetésre”.

„Aki egy tüntetésen részt vesz, annak a részvételről is be lehet számolni. Eddig úgy gondoltam, hogy ha én elmegyek egy tüntetésre, akkor azt meg lehet írni, hogy ott voltam. Most ezt elnevezni listázásnak, egy igen rosszízű dolog. Én ezt semmiképp sem nevezném listázásnak” – mondta Gulyás, és hozzátette: „Ugyanakkor az én felszínes jogérzékem szerint azt, hogy egy bíró tüntessen, nehéz értelmeznem.”