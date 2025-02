Várta a találkozást a családjával az izraeli túsz, de nem tudta, hogy a felesége és a lánya meghalt az október 7-i támadásokban

Nagy tömeg előtt, színpadon készítettek interjúkat a Hamasz álarcos fegyveresei a három izraeli tússzal, mielőtt még szabadon engedték volna őket szombat délután, a tűzszüneti megállapodásnak megfelelően, számolt be az NBC News.

Eli Sarabi izraeli túsz a szabadulása napján azt mondta a Hamász katonáinak, hogy alig várja, hogy láthassa a feleségét és két tizenéves lányát. Azt már csak az izraeli területen tudta meg, hogy a családját meggyilkolták a Hamász terroristái a 2023-as október 7-i támadás során.

photo_camera Fotó: BASHAR TALEB/AFP

Sarabit és testvérét a gázai határhoz közeli Beeri kibucból vitték el, ami az egyik legkeményebb támadást szenvedte el október 7-én. Sarabi azt még valahogy megtudta, hogy elrabolt testvére a fogságban meghalt, de arról az interjú alapján nem tudott, hogy minden közeli hozzátartozója meghalt.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a túszok elengedése után megígérte, hogy meglépik a „megfelelő intézkedéseket” a három túsz „súlyos állapota” miatt. Jair Lapid, az izraeli ellenzéki vezető bírálta az izraeli kormányt, hogy nem lépett hamarabb, miközben tudott róla, hogy a Hamász által fogvatartott túszok rossz állapotban voltak.

A palesztin hatóságok hasonlóan rossz bánásmódról számoltak be az izraeli oldalon. Többször is közölték, hogy a tűzszüneti megállapodás részeként szabadon engedett, eddig 183 fogoly közül többeket is kórházba kellett szállítani, olyan rosszul voltak.

photo_camera Izraelből hazatérő palesztin fogoly a családjával találkozik. Fotó: MOHAMMAD NAZAL/Middle East Images via AFP

Az eddigi öt túsz- és fogolycserében fontos szerepet vállaló Vöröskereszt aggodalmának adott hangot a cserék körülményei miatt. A szervezet arra kérte a feleket, hogy a jövőben ne nyilvános körülmények között és méltóságteljesen engedjék el a foglyokat.

Az október 7-i támadás során a Hamász 1200 ember ölt meg és 251 embert ejtett túszul. A január 19-én életbe lépett tűzszünet óta a Hamász 16 izraeli és 5 thaiföldi túszt engedett szabadon. A korábbi fogolycserék után jelenleg 73 túsz van továbbra is fogságban, akik közül 34-en már meghaltak az izraeli kormány szerint.