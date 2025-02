Elon Musk csaknem százmilliárd dollárért megvenné a ChatGPT-t

Tovább eszkalálódik a mesterségesintelligencia-verseny a Szilícium-völgyben, aminek legújabb fejleménye, hogy Elon Musk bejelentette: 97,4 milliárd dolláros ajánlatot tesz az OpenAI nonprofit részlegének megvásárlására – írja a The Wall Street Journal híre nyomán a Verge. Az ajánlatot állítólag hétfőn adták át az igazgatótanácsnak. (A 97,4 milliárd dollár átszámolva több mint 38 ezer milliárd forint, ami a magyar gazdaság nagyjából öthavi teljesítményének felel meg, és nagyjából 90 százaléka annak a pénznek, amennyiből idén a magyar állam gazdálkodik majd.)

Az ajánlat a támogatók erős koalícióját fogja össze, köztük van Musk saját AI-cége, az xAI, valamint olyan kockázati tőkebefektetők, mint a Valor Equity Partners, a hollywoodi mogul Ari Emanuel és a Palantir társalapítójának, Joe Lonsdale-nek a 8VC nevű cége. A WSJ szerint Musk ezzel igencsak megemelte a tétet a Sam Altmannal a ChatGPT mögött álló vállalatért folytatott csatájában.

photo_camera Visszaugrana a cégbe Fotó: RYAN COLLERD/AFP

Ez a felvásárlási ajánlat a lap szerint „tovább bonyolítja Altman gondosan kidolgozott terveit az OpenAI jövőjével kapcsolatban, beleértve az OpenAI profitorientált céggé alakítását és akár 500 milliárd dollár elköltését mesterséges intelligencia infrastruktúrára egy Stargate nevű közös vállalaton keresztül”. Altman és Musk már most is bírósági vitát folytatnak az általuk 2015-ben együtt alapított OpenAI irányvonaláról.

A lap szerint a cégtől 2019-ben távozott Musk mostani ajánlata az eddigi legmerészebb lépés, hogy szembeszálljon azzal, amivel szerint a vállalat elárulta eredeti küldetését, az AI biztonságos és nyílt fejlesztését (emiatt is pereskedik most Altmannal). „Itt az ideje, hogy az OpenAI visszatérjen azzá a nyílt forráskódú, biztonságra összpontosító, jót szolgáló erővé, ami egykor volt” – mondta Musk az ügyvédje, Marc Toberoff által a The Wall Street Journalnak adott nyilatkozatában.

Az ajánlat jelentősen bonyolítja az OpenAI tervezett for-profit átalakítását, mivel Musk csapata ígéretet tett arra, hogy minden magasabb ajánlatot kiegyenlít vagy meghalad. Ez kényes helyzetet teremt Altman számára, aki már most is tárgyalásokat folytat a Microsofttal és más érdekeltekkel a tervezett for-profit struktúrában való részesedéssel kapcsolatban.

A felvásárlási szándék bejelentésére Altman úgy reagált: „nem, köszönjük, viszont 9,74 milliárd dollárért megvesszük a Twittert, ha akarjátok”. Az OpenAI külön nem reagált a hírre, csak Altman posztjára hivatkozott, amikor kommentárt kértek tőle.