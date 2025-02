„Kabaréba illő rendőrségi nyomozás” – az ügyészség szerint is törvénysértő módon hallgattak ki egy momentumost a kordonbontások ügyében

„Kimondta az ügyészség: törvénysértő módon hallgattak ki a rendőrök a kordonbontás ügyében” – írta meg a Facebookon Tóth Endre, a Momentum parlamenti képviselője. Az ellenzéki politikus szerint kabaréba illő, hibáktól és visszaélésektől hemzsegő rendőrségi eljárás volt az, amit most az ügyészség is törvénytelennek minősített.

Tóth azzal kezdi, hogy tanúként hívták be a rendőrségre, de ott már eljárás alá vont személyként kezelték. Ráadásul olyan nap történéseiről kérdezték, vagyis kérdezték volna, amikor nem is volt kordonbontás (augusztus 23-at és 24-et keverték össze a rendőrségen). Azt is furcsállja, hogy egy 2023. augusztus 23-i (valójában 24-i) kordonbontás miatt csak 2024 novemberében indult szabálysértési eljárás; „másfél évig tartott, míg a hatóság kemény ökle képes volt lesújtani ránk?”

A képviselő azt is felidézi, hogy a bíróság korábban kimondta, hogy „a Karmelita előtt akkor még ideiglenesen felállított kordon szükségtelenül korlátozza az újságírók véleménynyilvánítási jogát”. Ezért később „építési területnek álcázták a Karmelita előtti Színház utcát”, csakhogy az önkormányzat jelezte, hogy egyetlen építési cég sem kért engedélyt a terület lezárására, írta Tóth, aki szerint „sokat elmond az ország és a magyar rendőrség helyzetéről” ez az ügy.