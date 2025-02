Lengyel légtérbe tévedt egy orosz katonai repülőgép

Egy orosz Szu-24MR típusú katonai repülőgép kedden a Balti-tenger Gdanski-öböl térségében a lengyel légtérbe repült, Oroszország szerint a navigációs rendszer meghibásodása miatt, közölte a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága.

Az orosz gép mintegy 6,5 kilométerre repült be a lengyel légtérbe, és valamivel több mint 1 percig maradt ott, mielőtt irányt változtatott volna. A légteret felügyelő lengyel szolgálatok kapcsolatba léptek az orosz féllel, amely megerősítette a lengyel légtér megsértését, és arról számolt be, hogy az a repülőgép navigációs rendszerének meghibásodása miatt következett be. A gép a kalinyingrádi exklávéból szállt fel.

„Az oroszok már régóta szondáznak, próbálkoznak és tesztelnek a Balti-tengeren. Ez nem az elmúlt néhány hónapról, hanem az elmúlt néhány évről szól” - mondta Tomasz Siemoniak lengyel belügyminiszter a TVN24 televíziónak kedden késő este.

„Fontos, hogy a rendszereink azonnal észlelték ezt a gépet, és hogy a légterünket elhagyta, miután megkapta az üzenetet, hogy megsértették” - mondta. Hozzátette, hogy a lengyel külügyminiszter értékelni fogja a helyzetet és reagálni fog. (Reuters)