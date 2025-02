Trump azt javasolta, „szabaduljon el a pokol”, ha a Hamász nem adja vissza a túszokat

A Hamász hétfőn közölte, hogy elhalasztja az újabb izraeli túszok szabadon bocsátását, mert szerintük Izrael megsértette a gázai tűszüneti megállapodást azzal, hogy késleltetik a Gáza északi részéből elmenekültek visszatérését otthonaikba, rájuk lőnek, és a humanitárius szállítmányok útját is akadályozzák.

Izrael legnagyobb szövetségese az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump erre úgy reagált, hogy ebben az esetben szerinte fel kellene mondani a gázai tűzszünetet, pontosabban úgy fogalmazott, „szabaduljon el a pokol”, ha a Hamász által fogva tartott túszokat nem adják vissza Izraelnek szombat délig. Trump „szörnyűnek” nevezte a Hamász nyilatkozatát, és azt mondta, Izraelre hagyja a döntést arról, hogy mi legyen a tűzszünettel.

Trump ezeken felül azt is mondta hétfőn este, hogy még az is lehet, hogy visszatartja a Jordániának és Egyiptomnak nyújtott segélyeket, ha nem fogadják be a Gázából áttelepített palesztin menekülteket. Arról, hogy Trump a Közel-Kelet Riviérájává akarja tenni Gázát, és hogy emiatt milyen etnikai tisztogatással tarkított ingatlanfejlesztést tervez Gázában, bővebben itt írtunk. (Guardian)