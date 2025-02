Elon Musk váratlanul válaszolt

Elon Musk tagadta, hogy át akarná venni az amerikai kormány feletti irányítást, és megvédte a költségcsökkentési terveit, amikor kedden váratlanul megjelent az Ovális Irodában, ahol újságírói kérdésekre válaszolt. Donald Trump beiktatása óta ez az első alkalom, hogy újságírók kérdezhették a világ leggazdagabb emberét, akit az elnök a szövetségi kormányzat méretének és kiadásainak csökkentésével bízott meg.

A sajtótájékoztató után Trump aláírta azt a rendeletet, amely még nagyobb hatáskört ad a már amúgy is túl nagy hatáskör miatt kritizált Musk-féle kormányzati hatékonysági minisztériumnak (DOGE). Az ügynökség különböző tisztogatási lépéseit jogi kihívások is hátráltatták az utóbbi hetekben.

Musk tagadta, hogy intézkedései radikálisak lennének, szerinte mindössze a józan észt juttatja érvényre. „Az emberek kormányzati reformra szavaztak, és az emberek meg is fogják kapni. Erről szól a demokrácia” – mondta. Musk számít arra, hogy majd a döntéseit és őt magát is át fogják vizsgálni, de elmondása szerint nem is gondolja, hogy bármit is meg kéne úsznia.

Az első hetekben gyakorlatilag mindenki döbbenten figyelte az Egyesült Államokban, ahogy Elon Musk pár tucat emberével, köztük huszonéves informatikusokkal sorra szállja meg a kormányügynökségeket és hivatalokat. Az egyik legsúlyosabb akciója az volt, hogy befagyasztotta a humanitárius és antikorrupciós ügyeket világszerte támogató USAID-támogatásokat.

Musk azt mondta, a USAID-nél csalást és visszaélést, valamint súlyos mértékű pazarlást észleltek – bár részletekbe nem bocsátkozott. Musk szerint a szövetségi kiadások csökkentése „elengedhetetlen ahhoz, hogy Amerika fizetőképes maradjon”. Mikor egy közelmúltbeli hamis állításáról kérdezték (azt mondta, hogy Amerika több millió dollár értékben küldött óvszert Gázába), azt mondta, hogy fog még tévedni, de akkor majd ki kell javítani. A sajtótájékoztatón ott volt Musk fia is, akit Trump mutatott be. (BBC)