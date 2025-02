Zelenszkij Orbánról: Azoknak is az egységes európai hang részeként kell szólniuk, akik gyakran járnak Mar-a-Lagóba

Szombat délelőtt, közvetlenül Olaf Scholz német kancellár után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tartott beszédet a müncheni biztonságpolitikai konferencián, utána Christiane Amanpourral, a CNN műsorvezetőjével beszélgetett. Már a színpadra lépésekor látványos volt, hogy nem épp akkora taps fogadta az ukrán elnököt, mint előző nap a heves demokrácialeckét tartó J. D. Vance amerikai alelnököt.

photo_camera Fotó: Angelika Warmuth/MSC/Angelika Warmuth

Zelenszkij rögtön azzal kezdte, hogy a konferencián egy olyan ország is érezteti a jelenlétét, amelyet meg sem hívtak. Előző nap az oroszok a csernobili atomerőmű romjaira épített szarkofágot támadták drónokkal, ezt az ukránok szimbolikus lépésként értékelik. Az ukrán elnök elmondta, a Donald Trumppal való egyeztetése során is beszéltek a nukleáris energia kérdéséről – az orosz megszállás alatt levő zaporizzsjai atomerőműről –, erre az oroszok a csernobili támadással reagáltak. Ez nem arra utal, hogy a békét akarnának, vagy párbeszédre készülnének.

Ukrán hírszerzési forrásokra hivatkozva Zelenszkij arról beszélt, hogy nyáron az oroszok Belaruszba akarnak csapatokat küldeni „gyakorlatra”, ugyanúgy, ahogy három évvel ezelőtt tették. Feltette a kérdést, vajon ezek is Ukrajnát akarják-e támadni, vagy európai országokat? Belarusz három NATO-tagállammal is határos, az orosz katonai művelek egyik központja, ahol betiltott fegyvereket is tárolnak, Putyin lényegében tartományként tekint az országra.

A migránsokat felhasználva voltak már orosz hátterű provokációk a lengyel–belarusz és a litván–belarusz határon is. De mi van, ha legközelebb az oroszok nem migránsokkal szervezik ezeket a provokációkat, hanem orosz vagy épp észak-koreai katonákkal?

Európai hadsereg

Bár a müncheni hangulatból kiindulva erősen kétséges, hogy bárki elfelejtette volna, Zelenszkij emlékeztetett: J. D. Vance amerikai alelnök pénteken nyilvánvalóvá tette, hogy az Európa és az USA közti dinamika megváltozik, ehhez pedig Európának alkalmazkodnia kell. Fennáll a lehetőség, hogy az Egyesült Államok nemet fog mondani Európának. Sokszor merült már fel, de most tényleg itt az ideje annak, hogy európai hadsereg álljon fel. „Úgy vélem, eljött az idő, hogy létrehozzuk az európai fegyveres erőket. A pénz önmagában nem fogja megállítani az ellenséges támadást. Ez nemcsak a költségvetésekről szól, hanem arról, hogy az emberek felismerjék, hogy meg kell védeniük a saját otthonukat” – mondta az ukrán elnök.

photo_camera Fotó: Angelika Warmuth/MSC/Angelika Warmuth

Ez nem nehezebb feladat, mint ellenállni az oroszoknak. Az európai hadsereg sem tudja megállítani az oroszokat az ukránok nélkül, ahogy egyedül az ukránok sem elegek, szükségük van minden nemzetközi segítségre.

Zelenszkij szerint az egyesült európai hadsereg alapjait az elmúlt három évben lerakták, most erre az alapra rá kell rakni a katonákat is. A pénz önmagában nem elég, bár a katonák és a fegyverek nem ingyen jönnek. De ez nemcsak a büdzséről szól, hanem az otthonukat megvédő emberekről.

Az európaiak biztonsága csak Európán múlhat, és ezeket a döntéseket kizárólag Európában lehet meghozni. Európának meg kell erősítenie a saját hadiiparát, az ukránokkal közösen kell fegyvert gyártaniuk, nemcsak a drónok vonalán (itt már folyamatban van a közös gyártás), hanem a tüzérség, a légvédelem és más területeken is. Béke sem csak Ukrajnában, hanem Európában kell.

Egységes és határozott Európa

Zelenszkij többször, hangsúlyosan tért vissza az európai egység és erő kérdésére. Úgy fogalmazott, az Egyesült Államoknak is látnia kell, merre megy Európa. Európai hadsereg nélkül a kontinenst nem fogják tisztelni. A közönség soraiban ülő Mark Rutte NATO-főtitkárhoz fordulva jelezte, hogy ez nem a NATO leváltásáról szólna, hanem a transzatlanti szövetség európai pillérének megerősítéséről.

Az elnök határozottan leszögezte, hogy Ukrajna soha nem fog elfogadni olyan megállapodásokat, amelyeket a részvétele nélkül, a háta mögött kötnek. Ugyanígy Európára vonatkozó döntések sem születhetnének Európa nélkül. Ha kihagynak minket a jövőt érintő kérdésekből, akkor veszítünk. Putyin 1:1 tárgyalásokat akar az Egyesült Államokkal, a győzelem napjára várja Donald Trumpot Moszkvába, de Zelenszkij szerint nem tiszteletre méltó politikusként, hanem Putyin színjátékának egyik szereplőjeként.

Vagy Brüsszel, vagy Moszkva

Amerikának szüksége van Európára? – tette fel a kérdést a beszéde magyar szempontból legerősebb részében Zelenszkij. Piacként igenis kell Európa az USA-nak, de hogy szövetségesként kell-e, azt már nem tudja. Azért, hogy ez a válasz igen legyen, Európának egységes hangot kell megütnie. Azoknak is az egységes hang részeként kell szólniuk, akik gyakran járnak Mar-a-Lagóba. Lehet frusztráltnak lenni Brüsszellel, de két döntés van: ha nem Brüsszelt fogadja el valaki, akkor Moszkvát, mondta Zelenszkij az őt döbbent csendben hallgató közönségnek. A geopolitika és a történelem azt a leckét tanítja, ha az európaiak nem egységesek, Moszkva szétszakítja őket.

Véget ért a korszak, amikor Amerika magától értetődően támogatta Európát, most a kontinensnek magának kell bizonyítania, hogy érdemes az Egyesült Államok partnerségére.

Sokat sejtet Zelenszkij szerint, hogy tárgyalásuk során Donald Trump egyszer sem említette, hogy Európának a tárgyalóasztalnál a helye. A lehető legszorosabb kapcsolatra van szükség az USA-val, de ezt egységesen, Európaként, nem külön-külön országokként kell elérni, ehhez kell az erős, közös külpolitika.

A NATO legbefolyásosabb tagja

Zelenszkij elmondta, az Amerika nélküli biztonsági garanciákban nem hisz, de az USA csak akkor kínál ilyet, ha Európa is erőt tud felmutatni. Nem fogja levenni a NATO-csatlakozás témáját az asztalról, szerinte most épp úgy tűnik, hogy a NATO legbefolyásosabb tagja Putyin, mert képes blokkolni a szövetség döntéseit. Pedig nem a NATO-országok, hanem Ukrajna hadserege állította meg Oroszországot.

Mindenkinek fel kell tennie a kérdést, hogy ha őket támadná az orosz hadsereg, tudnának-e úgy harcolni, ahogy az ukránok. De pont azért kell most a biztonsági garanciákról beszélni, hogy soha senkinek ne kelljen ezt élesben tesztelnie.

Zelenszkij szerint a legerősebb biztonsági garancia Ukrajna számára a NATO-tagság, de ha az nem lehetséges, olyan feltételeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik egy második NATO felépítését Ukrajnában.

Előbb-utóbb éles és egyértelmű határ fog húzódni Európában háború és béke között, de rajtuk múlik, hol lesz pontosan ez a határ, és milyen erős lesz. Ez Ukrajna, Finnország és a balti államok keleti határán fog húzódni, és egyben a nemzetközi jog határa lesz, már ha erre a fogalomra még emlékszik valaki.

Zelenszkij a beszédében Szíriától a Kaukázusig említette azokat a konfliktuszónákat, ahonnan Putyin kivonta az orosz katonákat, hogy Ukrajnába küldje őket. Ha a háború úgy ér véget, ahogyan Oroszország akarja, akkor hirtelen egész seregnyi katona szabadul fel, akik a gyilkoláson kívül mást nem ismernek.

A beszéde vége felé Zelenszkij hangsúlyozta, a háború nem dőlhet el néhány vezető tárgyalóasztalánál, és csak Trump és Putyin között sem dőlhet el. Nem dőlhet el közte és Putyin között. És nem dőlhet el Münchenben sem, ha csak Putyin ül az asztalnál. Szerinte a béke csak akkor lehetséges, ha a nemzetközi közösség egységes nyomást gyakorol Oroszországra.

photo_camera Fotó: Angelika Warmuth/MSC/Angelika Warmuth

A beszédét kísérő álló taps után Zelenszkij a CNN műsorvezetőjével, Christiane Amanpourral beszélgetett. Bár már a beszéd közben is teljesen nyilvánvaló volt, kire utalt Zelenszkij a mar-a-lagós Brüsszel vs. Moszkva résznél, némi unszolásra, a közönség udvarias nevetése közben nyíltan is kimondta, hogy Orbán Viktorra utalt. Amanpour többi kérdése főleg az amerikai adminsztrációval való tárgyalásokra és a közös jövőbeli tervekre vonatkozott. Zelenszkij azt mondta Trumpnak, hogy Putyin fél tőle (mármint az amerikai elnöktől). Az ukrán elnök beszéde erőteljes válasz volt az amerikai alelnök pénteki felszólalására, ami a teljes konferencia hangulatára rányomta a bélyegét.

Ukrajna jövőjének kérdésének megtárgyalása ezzel egyáltalán nem zárult le Münchenben, rögtön Zelenszkij után az ország európai támogatásáról szóló panel kezdődött (sokatmondó, hogy a résztvevők között egy olyan személy volt, aki még nincs hatalmon: Friedrich Merz, Németország várhatóan következő kancellárja), míg Trump ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg este fog majd beszélni.