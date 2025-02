„Mindenkinek mennie kell” szlogenű kampánnyal próbálja felpörgetni a turizmust az új-zélandi kormány, miközben rekord méretű kivándorlással küzd az ország

Kétértelmű turisztikai kampányt indított az új-zélandi kormány. A vasárnap publikált anyagok ugyanis a „mindenkinek mennie kell” szlogennel futnak. Bár a kormány az ausztrál turistákat akarja megszólítani, a rekord méretű kivándorlással küzdő új-zélandiak egy része úgy érzi, saját helyzetüket írja le a kampányszlogen.

Az új-zélandi turisztikai miniszter azt mondta, a kampánnyal az ausztráloknak akarják jelezni, hogy Új-Zéland várja őket. A kormány két hónap alatt 110 millió forintnak megfelelő új-zélandi dollárt költ a kampányra Ausztráliában, hogy felpörgesse a koronavírus-járvány óta problémákkal küzdő turisztikai ágazatát. A szektor ugyanis még mindig nem tud annyi pénzt termelni, amennyit 2019-ben tudott.

photo_camera Milford Sound, az új-zélandi Fiordland vadon egyik festői tája Fotó: Bernard Spragg / Flickr, public domain

Viszont az ország nemcsak a turizmus visszaesésével, hanem a kivándorlás növekedésével is küzd. Az ellenzéki munkáspárt szerint a folyamatnak a kormány sem kedvez, ugyanis úgy próbálja csökkenteni a kiadásait, hogy állásokat szüntet meg a közszférában. (via The Guardian)