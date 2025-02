Lázár és Toroczkai egyeztettek

Furcsa fotó került fel Lázár János Facebook-oldalára. Az építési és közlekedési miniszter Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk elnökével, a magyar szélsőjobboldal egyik legfontosabb vezetőjével fotózkodott. Háttérnek ráadásul egy 1880-as évekből származó Nagy-Magyarország térképet választottak.

photo_camera Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Lázár ezt írta a poszthoz: „Ma Toroczkai Lászlóval egyeztettem a Mi Hazánk parlamenti javaslatáról, amely Magyarországon a készpénz használatának jogát alkotmányos alapjoggá tenné. Számos kérdésben nem értettünk egyet, jónéhány vitás pont maradt fent közöttünk, de a legfontosabban megegyeztünk. Magyarországon a készpénzhasználat joga személyes szabadságjog kell legyen, ami garantálja az emberek védelmét a nagy pénzügyi hálózatokkal és bankokkal szemben.”

A Mi Hazánknak valóban évek óta a készpénzhasználat alkotmányba emelése az egyik fontos – és most minden jel szerint sikeres – politikai témája. 2023 óta gyűjtik az aláírásokat a készpénzhasználat alkotmányos védelméért. Toroczkai és Lázár is tárgyalt már ennek kapcsán a kegyelmi ügy után, tavaly márciusban. De ahogy most Toroczkai is írja az X-en: „A tavalyi találkozónk után sajnos nem történt semmi. Úgy tűnik, hogy talán most a Fidesz végre tényleg komolyan gondolja az ügy támogatását.”

Tényleg úgy tűnik: maga a miniszterelnök jelentette be az évértékelőjén, hogy „a készpénzhez való jog szabadságkérdés”, ezért alkotmányba írnák a készpénzhez való jogot. Lázár János fogja megírni a törvénytervezetet, Orbán legalábbis tőle várja a parlamenti indítvány benyújtását. Elvileg ezért találkozott a szélsőjobboldali pártvezetővel a miniszter.