Fél év után beidézték a gödi Tisza-szigeteseket, mert használják a város nevét

Eljárás indult Gödön amiatt, hogy a Magyar Péter által életre hívott Tisza szigetek helyi csoportjai használták a város nevét. Gödön a Fidesz által támogatott Kammerer Zoltán a polgármester, az ügyben a jegyző nevében idéztek be többeket hétfőre. Arról több verziót is hallottunk, hogy hány emberről lehet szó, ráadásul nem is mindenki sziget-tag.

Az idézés szerint a tanúkénti meghallgatáson kötelező megjelenni, ellenkező esetben komoly bírsággal számolhatnak. A meghallgatást a Közterület-felügyelői irodában tartják.

„Engem két napja felhívtak a közterület-felügyelettől, majd személyesen adták át a levelet” – mondta a 444-nek Ujfalussy Péter, a Kincsem Tisza Sziget Göd kapcsolattartója. Ő egy helyi boltot üzemeltet, és állítása szerint többször volt már dolga „a helyi sziget alapítása óta igencsak alapos közterület-felügyelettel”, ezért tudták a számát.

Az ő tudomása szerint négy embert idéztek be, miközben Gödön 140 taggal működik a három Tisza sziget (amelyek a nyilvánosság előtt közös néven jelennek meg).

photo_camera Fotó: Ujfalussy Péter

Ujfalussy Péter nem tudja, hogy honnan szerezték meg az érintettek nevét, ez szerinte adatkezelési és személyiségi jogi aggályokat is felvet.

Év végén ugyan szórólapoztak a városban, de a szervezetüket népszerűsítő papíron csak a szimpatizánsok fényképe szerepelt. Szerinte feltételezhető, hogy ez alapján azonosíthatták be őket, több-kevesebb sikerrel.

„Én vagyok a kakukktojás” – mondta Zsoldos Vanda, akit nem TSZ-tagként idéztek be. A férje tag, ő viszont nem kapott idézést. „Meg is beszéltük, mekkora lúzer vagyok, hogy ebbe belekeveredtem.”

Szürreálisnak tartja a történteket, nem tudja, hogyan merült fel a neve. Ujfalussy Péter szerint a félreértést az okozhatja, hogy nagyon hasonlít az egyik képen szereplő nőre.

Zsoldos felhívta az önkormányzatot, hogy tisztázza a félreértést, de az ügyintéző annyit mondott, ő kapott egy listát, hogy kinek kell idézést küldeni, úgyhogy mindenképp be kell mennie . A meghallgatás hétfő délelőtt lesz, így a munkából is kiesik. A meghallgatáson nem kér majd jogászi segítséget, de ahhoz ragaszkodik, hogy vegyék jegyzőkönyvbe: semmi köze az egészhez. Az nem derült ki, hogy mi alapján állították össze a listát. A történetét megosztotta egy Facebook-csoportban, mire 15-20 ember jelzett vissza, hogy szigettagként szintén kaptak idézést.

Kire vonatkozik a rendelet?

Az egyik gödi rendelet szerint aki a város jelképeit (címer, zászló, városnév) engedély nélkül használja, az megsérti a közösségi együttélés szabályait. Egy másik azt mondja ki, hogy a „Göd” városnév használatához a jogi személyeknek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak, tudományos, irodalmi, művészi és egyéb közszereplést végzőknek engedélyt kell kérniük.

Csakhogy Ujfalussy szerint rájuk egyik kategória sem vonatkozik. „Mi nem vagyunk jogi személy, sem alapítvány vagy civil szervezet, hanem egy baráti társaságként működünk.” Ez nem csak a kapcsolattartó álláspontja, hanem a szigetben lévő ügyvédeké is.

A meghallgatásra készítenek egy közös állásfoglalást, és elkísérik őket az ügyvédek is. „Ha olyan kérdést tesznek fel, amire az idézésben nem tértek ki, akkor a testületi üléseken bevett gyakorlatuk szerint mi is felajánljuk, hogy 30 napon belül írásban válaszolunk."

Az ügyben a TASZ-t is megkeresték. Nekik azt írták, az idézést túlkapásnak, megfélemlítésre alkalmasnak és visszaélésszerűnek tartják.

Ha végül kiderül, hogy vonatkozik rájuk a rendelet, vagy úgy látják, érdemes gesztust tenni, módosítják a nevüket.

photo_camera Ez a profilképük a Facebookon Fotó: Kincsem Tisza Szigetek Göd

Ujfalussy azt mondja, az első szigetet tavaly augusztusban indították el, de eddig semmilyen jelzést nem kaptak arról, hogy bármi probléma lenne. Gödöt amúgy is csak azért vették bele a nevükbe, hogy lehessen tudni, hol működnek és kiket akarnak megszólítani. Az ügyet terelésnek, gumicsontnak tartja, és összefüggést lát azzal, hogy egyre többször kritizálják a városvezetést és teszik közzé a testületi ülésekről készült anyagokat. Legutóbb például az elszámoltathatóságról, biztonságról és átláthatóságról szóló javaslatok nem mentek át, ezt is bemutatták a Facebook-oldalukon.

Zsoldos Vanda egy helyi civil szervezetet vezet, azt mondja, a polgármesterrel a Facebookon többször is összetűzésbe került.

Az ügyben megkerestük Kammerer Zoltán polgármestert, illetve a jegyzőt, hogy hány ember kapott idézést, hogyan azonosították be a sziget tagokat, miért szerepel rajta kívülálló, ki állította össze a listát, de egyelőre nem válaszoltak. Megkérdeztük azt is, hogy hány szervezetnek adtak engedélyt Göd nevének használatára, és a Gödi Fidelitas is kapott-e ilyet.

Frissítés: a cikk megjelenése után levelet kaptunk az abonyi Tisza-szigetesektől is, akik arról számoltak be, hogy tavaly ősszel az önkormányzat nekik is felszólító levelet küldött, hogy engedély nélkül nem használhatják a település nevét, de az engedélyezési eljárás végén megkapták a lehetőséget.