Fidesz vagy kitesz? Majka szerint az emberek „már azt is hallják, ami nem történt meg”

A szombat popkulturális slágerhírének tűnt, hogy a péntek esti Aréna-koncerten Majka a Csurran cseppen dalába belecsempészett egy fél sort. A 24.hu írta meg először, és nyomában mások mellett – némi bizonytalanságunkat jelezve – mi is, hogy amikor a Youtube-on 16 és félmilliós megtekintés bindzsisztánozós dalban odajut, hogy „És ha egy-két firkásznak zsebből fizetsz, a sok lelkes fasz utána mindent kitesz”, szóval oda bekerült egy „a kurva anyját” kezdetű rész, aminek a folytatását akár minden Fidesznek is lehetett hallani, meg úgy is, hogy „[a sok lelkes fasz] a kurva anyját, mindent kitesz”.

A vitát maga Majka döntötte el, aki a cikkünk megírásakor még nem reagált a 24 hírére, de szombaton fél öt körül egy nagyjából egyperces videóban tisztázta a dolgot a Facebookján.

„Az embereket már olyan szinten megmérgezte a politika, hogy már azt is hallják, ami nem történt meg”

– ez a kezdése már el is árulta a választ, hogy Fidesz vagy kitesz.

Megkérte a hangmérnökét, hogy a tegnapi koncertnek csak kifejezetten azt a sávját vegye ki, „amit én mondok abban a dalban, a Csurran cseppenben, amit ugye ennyire felkaptak tegnap”. És amikor lejátsszák az inkriminált részt, valóban hallható, hogy az hangzik el:

„a sok lelkes fasz, a kurva anyját, mindent kitesz”.

Mindent kitesz, ismétli meg a videóban is, amit azzal zár: „nem kell fújni a parazsat, testvéreim!”

Majka egyébként nem először kerül olyan helyzetbe, hogy magyarázkodni kell a dal miatt, még ha most abszolút az önhibáján kívül is. A Csurran cseppen megjelenése után azt mondta, nem akar egyik oldalhoz sem besorolni, rendszerkritikus dala szórakoztatásra született (azután, hogy a dal megjelenése után a volt munkaadója, a Mészáros Lőrinc kezében lévő TV2 olcsó rapribancnak nevezte őt). Emiatt aztán Puzsér gyáva szarnak nevezte őt, mondván, életében először csinál valami tököset, majd magyarázkodni kezd.