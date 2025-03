Szijjártó szerint Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter „az egyik legelvetemültebb háborúpárti politikus Európában”

Szijjártó Péter a kenyai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatót, ahol egy HírTV-s kérdésre válaszolva a legerősebbet a Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter és Elon Musk között kirobbant vitáról mondta, amiről aztán közleményt is kiadott a magyar külügy. Hogy ennek semmi értelme? Akkor olvassuk el a tartalmát.

Szijjártó ebben először is leszögezte, hogy Radosław Sikorski „a legelvetemültebb, legagresszívabb” háborúpárti politikus. „És mivel az amerikai kormány jól láthatóan teljes mértékben elkötelezett a béketeremtés mellett, azt hiszem, nem meglepő, hogy egy elkötelezett békepárti és egy agresszívan háborúpárti politikus között akár ilyen szintig is lemegy a vita” - fogalmazott.

De milyen vita? Hát ez a vita. Az előzmény Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter reakciója Elon Musk burkolt fenyegetésére arról, hogy az ukránok összeomlanának a Musk tulajdonában álló SpaceX Starlinkje nélkül. A Starlink műholdas internete az ukrán hadigépezet kommunikációjának az alapja, és több hír volt már arról, hogy az ennek leállításával való fenyegetés is része az amerikai nyomásgyakorlásnak. Mindezzel kapcsolatban az X-en a lengyel külügyminiszter teljesen normális hangvételben jelezte, hogy a Starlink működtetését a lengyel állam is fizeti. Ez Varsónak évi 50 millió eurójába kerül – ha pedig ezt Musk nem biztosítja, akkor az egyrészt szerződésszegés, másrészt akkor más beszállító után néznek.

Erre válaszolt Elon Musk. Így: „Csend legyen, kisember. Te egy töredékét fizeted a költségeknek. És nincs más a Starlink helyett”.

A vitába aztán hasonló stílusban Marco Rubio amerikai külügyminiszter is beszállt egy poszttal. Miután azt állította, hogy senki nem fenyegetőzött azzal, hogy levágja Ukrajnát a Starlinkről, Lengyelországot is hálálkodásra szólította fel, ahogy korábban Ukrajnát is. „És mondj köszönetet, mert a Starlink nélkül Ukrajna rég elvesztette volna ezt a háborút, és az oroszok már a lengyel határon lennének” – üzente Sikorskinak.

Na ebben a vitában van Szijjártó szerint a lengyel külügyminiszter stílusával probléma. „A lengyel külügyminiszter és a jelenlegi lengyel kormány stílusát ismerjük (…) Gyakran állítottak ki már magukról szomorú bizonyítványt az általuk képviselt stílussal és azzal, ahogy szétverik a jogállamiságot Lengyelországban. Úgyhogy én azt gondolom, törvényszerű volt, hogy egyszer bekövetkezik egy ilyen stílusú eszmecsere is az interneten” - áll a közleményben.

Mellékes, de Szijjártó tavaly két posztban is köszöntötte a posztra visszatérő Sikorskit, melyek közül az egyikben egyenesen azt írta: „A testvériséget semmi sem írhatja felül! 🇭🇺🇵🇱”

Az pedig végképp irreleváns, hogy a Musk által lekicsizett Sikorski 183 centiméter magas - ennél valamivel lényegesebb, hogy a lengyel külügyminiszter az egyik legtekintélyesebb diplomatának számít Európában, erős transzatlanti elkötelezettséggel, kiterjedt és kiváló személyes kapcsolatokkal az angolszász elitben is.

A lengyel diplomácia számára ugyanakkor extra terhet jelenthet, hogy Sikorski felesége Anne Applebaum, az Atlantic állandó szerzője, Trump heves kritikusa. A Tusk-kormány abban bízott, hogy ezen segíthet felülemelkedni, hogy Sikorskinak elvileg jó a kapcsolata Rubióval - ezért is érdekes, hogy az amerikai külügyminiszter most őt is hálálkodásra szólította fel, miután Musk azt mondta, fogd be.