Jogerősen 5 év felfüggesztett kapott Koltai Róbert és Pogány Judit filmproducer fia

A tavalyi első fokú ítélet után, a Fővárosi Törvényszék is bűnösnek mondta ki P. Koltai Gábort, Pogány Judit és Koltai Róbert fiát költségvetést károsító és közbizalom elleni bűncselekmények és pénzmosás bűntett elkövetése miatt.

Az ügyészség honlapján olvasható vádirat szerint a filmproducer a 2007. évtől kezdődően különböző cégekkel animációs és élőszereplős filmek előállításával foglalkozott. A filmek készítése során fiktív számlákat állítottak ki, hogy csökkentsék az ÁFA-fizetési kötelezettséget, és visszaigényeljék az adókülönbözetet. Ehhez egy olyan számlázási rendszert használtak, amelyen keresztül a filmgyártásban részt vevő cégek könyvelésébe valótlan adatokat adtak meg. Ezen kívül a gyártási költségekről is hamis számlákat adtak be az állami hatósághoz, hogy pénzügyi támogatást szerezzenek. Az így szerzett pénzt később különböző banki tranzakciókkal próbálták eltüntetni, és készpénzfelvételre is sor került.

P. Koltai Gábor fellebbezett az első fokú ítélet ellen, de a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség helyben hagyta azt, így P. Koltai 2 év, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett börtönt és 750.000.-Ft pénzbüntetést kapott.