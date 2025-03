Medvegyev Goebbelshez hasonlította a következő német kancellárt

A náci propagandafőnökhöz, Joseph Goebbelshez hasonlította Németország következő kancellárját a volt orosz elnök, Dmitrij Medvegyev. Medvegyev csütörtökön a Telegramon azt írta Friedrich Merzről: „Még hatalmon sem vagy, de már úgy hazudsz, mint Goebbels.”

photo_camera Joseph Goebbels

Fotó: DPA/dpa Picture-Alliance via AFP

Ezzel a volt orosz elnök arra reagált, hogy Merz egy parlamenti vitában azt mondta, hogy Oroszország nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa ellen vív háborút. „A mi országunk ellen is zajlik, mindennapos kibertámadásokkal, közművek megrongálásával, gyújtogatásokkal, bérgyilkosságokkal, katonai bázisok elleni kémkedéssel és dezinformációs kampányokkal.” Medvegyev szerint „a náci Németország is így támadt ránk 1941 és 1945 között. Tudjuk, hogyan végződött. Rossz kezdés, Fritz! Remélem, nálad is ugyanígy ér véget.” (Deutsche Welle)