Mindenki civil: kampányban állnak ki a civilek a tavaszi nagytakarítás előtt

„A civilek szerepe a kontroll, az útkeresés… nem a hatalomra kerülés és nem is a hatalmi törekvések támogatása. A civilek egyszerűen az élhetőbb világért dolgoznak. A társadalom minden tagjáért”

– ezek L. Ritók Nóra szavai, az Igazgyöngy Alapítvány vezetőjéé – hozzátéve mellékesen, hogy az ő szervezetük is ezt teszi.

Egyszerű, evidens igazságok, most mégis van tétje ezeknek a szavaknak. A civil szervezeteket a hatalom szócsövei vádolják hatalmi törekvésekkel, politizálással, külföldi befolyásoltsággal és befolyásolással. Civil voltukat megkérdőjelezik, tevékenységüket a beharangozott tavaszi nagytakarítás során készülnek korlátozni. A miniszterelnök Soros-hálózatot emlegetve leszámolásról, kisöprésről beszél. „Jogilag lehetetlenné kell tenni a létezésüket” – mondta Orbán Viktor.

Hogy mikor nyújtják be a törvényt, és az pontosan mit tartalmaz majd, hogyan korlátoznák a külföldi támogatások elfogadását, hogyan szélesítenék ki a politikai befolyásolás fogalmát úgy, hogy abba sok civil is belekényszerüljön, milyen jogtechnikai eszközökkel helyeznék törvényen kívül az akár már hosszú ideje működő civil szervezeteket, és hogy intézményesítenék a megbélyegzést, még nem látni pontosan. Az orosz ügynöktörvény története alapján a lehetőségeknek csak a fantázia szab határt, és ha a folyamat elkezdődött, bármikor jöhet az újabb szigorítás.

Ez a kontextus, ami akkor is ott van, ha az április 7-én indult #mindenkicivil kampány közvetlenül nem is utal rá.

Többen belefutottak már valószínűleg ebbe a kampányba a Facebookon, ahol Ritók Nórához hasonlóan több százan osztották már meg saját vagy mások civil történeteit arról, hogy ők mit tesznek a közért, hogyan kapcsolódnak civil tevékenységekhez. Akár úgy is, hogy sokáig nem feltétlenül tudatosították, hogy amit tesznek, a segítés, ügyek mellett való kiállás, az maga a civilkedés – amit mostanában népszerű veszélyes politikai tevékenységnek beállítani.

Bár sok poszt szerzője szabadkozik is, mert nem igazán szereti az önfényezést - mint azt a #mindenkicivil kampány is hangsúlyozza, most fontos a láthatóvá tétel.

„Ahhoz, hogy a civil munka értékét mindenki lássa, meg is kell mutatnunk. Posztolj egy történetet a civilekről használd a civil szívet és a #mindenkicivil hashtaget, hogy minél többen lássák Magyarország valódi arcát!”

– áll a Civilizáció Alapítvány felhívásában.

photo_camera Fotó: NIOK Alapítvány

Az alapítvány és a Political Capital közös kutatásai szerint egyébként Magyarországon nő a civil szervezeteket támogatók aránya, akár az szja-egyszázalékról, akár a tárgyadományokról, akár az önkéntes munkával segítők számáról van szó. A másik oldalról: a magyarok 44 százaléka számolt be arról, hogy személyesen ő vagy rokona, ismerőse segítséget kapott egy civil szervezettől.