Orbán Viktor: A nemzetközi hálózatokkal le kell számolni, ki kell őket söpörni

Kissé álmosítóan kezdte péntek reggeli eligazítását Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban: a félórás beszélgetés első 12 percében a magyar kormány 21 pontos akciótervének eddig elért eredményeit sorolta.

Ebből többek közt azt tudhattuk meg, hogy a polgári nemzeti kormány pavlovi reflexe két csoportra indul be: a gyerekesekre és a nyugdíjasokra (nem én mondom, a miniszterelnök fogalmazott így), és mivel eddig főként a gyerekeseknek kedveztek, most a nyugdíjasok kerültek sorra.

Miért van ez így?

„Én se tudom. Valószínűleg azért, mert normális emberek vagyunk” - mondta Orbán.

Jó év lesz, erős év, nyugtatott meg mindenkit, kiemelve, hogy nemcsak a falusi nyugdíjasok felújítási támogatása, de a 13. havi nyugdíj is meg lesz védve, bár utóbbiért nagy harcot kell vívniuk.

Szépen pörög a munkáshitel, és a kisvállalkozók megvédése is folyamatban van - tudtuk még meg.

Mindezek után fordultunk csak rá Trumpra, illetve a „Trump-tornádóra”, ahogy a magyar kormány mostanság nevezni szokta az újra megválasztott amerikai elnök működését.

Orbán elsőként azt emelte ki, hogy még Trump megválasztása előtt megbeszélték, hogy tető alá hoznak majd egy tekintélyes magyar-amerikai gazdasági megállapodást.

Aztán gyorsan rá is fordult a legújabb témára: a USAID leállítására.

Ezzel kapcsolatban elég erős képpel állt elő a magyar miniszterelnök: szerinte azok, akik szeretik a peepshowt, most be tudnak kukucskálni a politika boszorkánykonyhájába, majd éles váltással ráfordult egy másik (korábban már használt) hasonlatra, ami szerint lehet ugyan szeretni a virslit, de jobb nem megnézni, hogy hogyan készül.

Miután ezeket a képeket beleégette hallgatói fejébe, el is magyarázta, mi történik éppen az Egyesült Államokban: az, hogy Trumpék nyilvánosságra hozták, hogy a különböző kormányzati szervek kiknek és mennyi pénzt juttatnak, amiből Orbán szerint épp „óriási botrány van, mert az adófizetők adóforintjait (sic!) olyan dolgokra költötték, amikre azok nem feltétlenül akarták volna”.

Álla a bál emiatt, mondta Orbán, mindenki ezeket az adatsorokat nézegeti éppen, és a magyar kormány is ezt teszi, „teendőink is vannak itt”, tette hozzá.

A miniszterelnök értelmezése szerint ugyanis az történt, hogy a „liberális-globális elit” arra használta ezeket a pénzeket az amerikai költségvetésből, hogy „az amerikaiakkal finanszíroztassa a céljait az egész világon”.

Ráadásul Magyarországon ez szerinte úgy nézett ki, hogy egyes emberek, szervezetek kaptak pénzt a Soros-hálózattól, az amerikai költségvetésből, de még ráadásul Brüsszeltől is. És mindezt miért?

„Hogy megbuktassák a magyar kormányt.”

A rogáni agytröszt egyelőre még nem találta meg a jó szót arra, hogy mi is ez pontosan, legalábbis a miniszterelnök némileg tépelődve osztotta meg dilemmáit:

„Az ügynök szót elhasználtuk a komcsi időkben... még nincs meg a jó szó”, a zsoldos avíttas, a bábkormány is, de a lényeg Orbán szerint, hogy „külföldről fizetett emberek meg szervezetek, akiknek az a dolguk, hogy megbuktassák a magyar kormányt”.

Ismét felhozta a Politico esetét, amivel már korábban is példálózott, felemlegetve, hogy például Magyar Pétert éppen felépítik a lapnál, miközben őt gyalázzák (Magyar Péter a Politico Felforgatók-listáján szerepelt a hatodik helyen, míg Orbán az Álmodozók kategória negyedik helyezettje lett amúgy).

Na de vissza a Trump-tornádóra! Azért hívják így, mert tisztító szélként söpör végig - tudtuk meg.

Rossz hír Orbán szerint az összeesküvés-elméletek híveinek, hogy új elméleteket kell találniuk, mert a régiek igaznak bizonyultak. Szerinte ugyanis mindig tagadták, hogy létezik Soros-terv, az azonban tényleg létezik, mert Soros azt írta, évente 1 millió migránst kell betelepíteni, és 9 év alatt 9 millióan jöttek be Európába.

És ezekre a tervekre adnak pénzt, és ezzel a pénzzel akarják a magyar kormányt is megbuktatni - folyt tovább az eszmefuttatás -, ahogy azt látjuk Szerbiában és Szlovákiában is.

Mi a teendő? - tette fel a riporter a kérdést. A miniszterelnök pedig a következőt válaszolta:

„Ki kell őket söpöri. Mikor, ha nem most? Fel kell számolni az egész Soros-hálózatot... Akik ezt a pénzt elfogadják, azok ellen szankciókat kell bevezetni.”

Orbán azt mondta, ha kell, jogilag fognak érvényt szerezni maguknak.

„A nemzetközi hálózatokkal le kell számolni. Lesz nagy vita, sivítozás, sipákolás. De a magyar szuverenitást meg kell védeni.”

Ő ezt képviseli Brüsszelben is, ahol lázadónak számít, mert visszautasítja a migrációs paktumot. De szerinte csak az első fecskék vagyunk (fizetünk is érte napi 1 millió dollárt, ami sok pénz, de Orbán szerit kevesebb, mint amennyit akkor kéne fizetnünk, ha beengednénk a migránsokat), de szerinte most már Lengyelország is fellázadt, és jönnek az olaszok meg a németek is.

Ezzel az optimista képpel zárta a miniszterelnök ma reggeli interjúját.

A kormány MiniDubajjal kapcsolatos meghátrálásáról nem beszélt.