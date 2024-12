Magyar Péter is ott van Orbán mellett a Politico legbefolyásosabb európai embereit soroló 28-as listáján

Idén – szokatlan módon – két magyar politikus is szerepel a Politico szokásos, év végi listáján, amelyen Európa legbefolyásosabb embereit sorolják. A szokásos szereplő Orbán Viktor, aki idén is ott van, de ezúttal kihívója, Magyar Péter is felkerült. Idén is három különböző kategóriába sorolták a túlnyomórészt politikusokból álló listát: „Cselekvőkre”, „Felforgatókra” és „Álmodozókra”.

A kihívó

Magyar Péter a „Felforgatók” listáján foglalja el a hatodik helyet. Szokás szerint mindegyik szereplő kap egy egyéni jelzőt is. Magyar a „kihívó” lett. Azt írják róla, hogy ő jelenti az első komoly és hiteles kihívást Orbán Viktor 14 éve tartó uralmával szemben.

„Magyar támadásait volt szövetségesével szemben örömmel fogadta a politikai korrupcióból és az egyre romló életminőségből kiábrándult közvélemény. A júniusi európai parlamenti választáson az ügyvéd-politikus új pártja, a Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) a szavazatok 29 százalékát szerezte meg – ez a legnagyobb támogatottság, amelyet ellenzéki párt elért Orbán hatalomra kerülése óta. A felmérések szerint most Magyar fej-fej mellett áll a miniszterelnök pártjával.

Magyar előtt az a kihívás áll, hogy megőrizze a lendületet, és tovább építse pártját – mind a nagyvárosok progresszív szavazói, mind a vidéki közösségek konzervatív szavazói körében, akik a Fidesz támogatói bázisát jelentik. A kérdés az, hogy képes lesz-e ezt megtenni anélkül, hogy elidegenítené brüsszeli támogatóit, illetve hogyan tud szembeszállni Orbánnal, aki az állam hatalmát, a médiától kezdve az igazságszolgáltatási rendszeren át, ellene fogja mozgósítani.”

photo_camera Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

A globalista

Orbán Viktor ezúttal az „Álmodozók” kategóriába került, ott a negyedik helyet foglalja el. Jelzőnek a „globalistát” kapta, utalva a magyar miniszterelnök törekvésére, hogy 14 éves uralmát egyfajta példaként állítsa be a nemzetközi porondon. A róla szóló szövegben a Politico utal arra, hogy Orbán most nemzetközi szintre lép, ultrakonzervatív médiumokat finanszíroz a szomszédos országokban, és most már az Európai Unió de facto fővárosában, Brüsszelben is. És írnak arról is, milyen fontos lehet Donald Trumphoz fűződő jó viszonya.

„Az Egyesült Államokban Donald Trump újraválasztása esélyt ad Orbánnak, hogy globális szintre emelje a hálózatát. A magyar miniszterelnök nemcsak mély kapcsolatokat épített az amerikai konzervatívokkal – akik két Conservativ Political Action Conference (CPAC) csúcsot is Budapesten tartották –, hanem gondosan ápolta Trump barátságát is, és tiszteletteljes látogatásokat tett a MAGA mozgalom Mar-a-Lago-i birtokán, Floridában. Ez a helyzet Orbán számára ideális lehetőséget biztosít arra, hogy hídként szolgáljon Washington és, ha nem is Európa, de a kontinens erősődő konzervatív szereplői között.”

photo_camera Orbán Viktor Fotó: FERENC ISZA/AFP

Orbán Viktor korábban többször is szerepelt a Politico 28-as listáján, sőt, 2015-ben ő maga lett rajta Európa legbefolyásosabb embere. De volt már felforgató is, és nem először tartják álmodozónak sem.