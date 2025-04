A tiltakozó szerb egyetemisták újabb céljukat érték el, így felhagytak a közmédia blokádjával

Zavartalanul tudták megkezdeni a munkát a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) munkatársai kedden, miután az országban hónapok óta tiltakozó egyetemisták hétfő késő este felhagytak a közmédia épületének blokádjával. A blokád azért ért véget, mert a demonstrálók elérték a céljukat.

Az egyetemisták azt követelték, hogy írjanak ki új pályázatot a szerbiai médiahatóság (REM) tagjainak megválasztására, mert amíg nem működik a REM, addig nincs, aki megfékezze az RTS „rosszindulatú tudósításait”. A közmédia blokádjának kezdetén azt mondták, mindaddig maradnak, amíg új pályázatot nem írnak ki, vagy amíg meg nem szűnik az RTS. A céljukat azzal érték el, hogy a szerbiai parlament illetékes testülete hétfőn megsemmisítette a korábbi pályázatot, és újat írt ki.

A tiltakozók két hétig tartották zár alatt a közmédia épületét. A tiltakozók arra hivatkoztak, hogy a közszolgálati média nem az emberek érdekeit szolgálja, hanem ellenük, kizárólag Aleksandar Vučić államfő politikai érdekében dolgozik. A blokáddal sikerült ellehetetleníteniük az RTS tevékenységét, és a tiltakozásuknak a rendőrség sem vetett véget.

Szerbiában tavaly ősz óta zajlanak visszatérően demonstrációk a kormány, illetve Vučić elnök ellen. Azóta, hogy tavaly november 1-jén leszakadt a kampánycélokból kétszer is átadott újvidéki vasútállomás előtetője, ami 16 ember halálát okozta. Ezt követően kezdődtek az országos tiltakozások, amik a mai napig tartanak. Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki ügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupciós ügyek gyanúja miatt indított nyomozást.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021-2022-ben több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. Az új miniszterelnököt és a kormányt április 16-án választotta meg a parlament.

Civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők a tragédia után tiltakozásba kezdtek. A követelések között szerepelt a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala, az elmúlt hónapokban a tüntetőkre támadók felelősségre vonása, a tiltakozások miatt őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedése, valamint a felsőoktatásra szánt költségvetési keret 20 százalékos növelése, idézi fel az előzményeket az MTI.

A kormány szerint már teljesültek a követelések, hiszen az illetékes szervek folyamatosan nyilvánosságra hozzák a felújítási munkálatok dokumentumait, eljárás indult azok ellen, akik a tiltakozókra támadtak, az államfő közbenjárására szabadon engedték a korábban őrizetbe vett diákokat és tanárokat, a költségvetési pénzek átcsoportosításával pedig biztosították a felsőoktatásra szánt büdzsé 20 százalékos növelését, ezért a további tiltakozások indokolatlanok. A diákok szerint viszont még nem teljesült minden kérés, a velük rokonszenvező építésügyi szakemberek például úgy vélik, hogy még mindig hiányoznak kulcsfontosságú iratok, amelyekből kiderülhetne, ki a felelős az újvidéki tragédiáért, ezért folytatják a tiltakozást.