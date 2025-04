Fehéroroszországban több mint 7000 rab kapott amnesztiát

Fehéroroszországban rabok ezrei szabadulhatnak a második világháború végének 80. évfordulója alkalmából meghirdetett amnesztia keretében.

A BelTa fehérorosz hírügynökség azt írja, a parlament már elfogadta a vonatkozó törvényjavaslatot, ami alapján – előzetes adatok szerint – 7630 embernek csökkenthetik vagy engedhetik el a büntetését. Ennek előfeltétele az elkövetett bűncselekmények során keletkezett károk teljes jóvátétele és az érintett jó magaviselete büntetésének letöltése alatt.

Az amnesztiatörvényt a fehérorosz elnök kezdeményezésére nyújtották be a múlt héten a törvényhozás elé. Aljakszandr Lukasenka már tavaly is hirdetett amnesztiát.

photo_camera Aljakszandr Lukasenka 2023. július 6-án Minszkben. Fotó: Alekszandr Nemenov/AFP

Jogvédők most is kifogásolták, hogy az amnesztia nem terjed ki a politikai okokból fogva tartottakra. Az emigrációban működő Vjaszna fehérorosz emberi jogi szervezetnek mintegy 2000 politikai fogolyról van tudomása. Egy felhívásban nyolc szervezet is követelte az amnesztia kiszélesítését a vonatkozó törvényjavaslatban. (MTI)