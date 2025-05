Orbán az ellenzéknek: Önök Brüsszel ügynökei

A hétfői parlamenti ülésen ismét Orbán Viktort kérdezhették az ellenzéki képviselők az azonnali kérdések órájában.

Miért?

Elsőként a DK-s Arató Gergely Miért? című felszólalásában fordult Orbánhoz, azt felhánytorgatva, hogy szerinte már nem az a kérdés, hogy a miniszterelnök ki akarja-e léptetni Magyarországot az EU-ból, hanem hogy mikor. Ezért meg is kérdezte, hogy mikor tervezi ezt, és hogy nem lehetne-e úgy, hogy „ön megy, de a magyarok maradnak?”

Orbán azzal kezdte, nem kenyere a durváskodás, de amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. De előbb még elmondta, hogy idén 1000 milliárd forint érkezik majd Brüsszelből, de ez a pénz jár is a magyaroknak. A miniszterelnök szerint Aratóéknak a magyar szuverenitással van bajuk, és ők Brüsszel ügynökei, akik fel akarják venni az EU-ba az ukránokat, beengedni a migránsokat, felfüggeszteni a "gyermekvédelmi" törvényt.

Arató viszontválaszában azt kifogásolta, hogy Orbán semmit nem mondott Magyarország EU-tagságáról, mire Orbán annyit mondott, hogy az utolsó fillérig meg fog szerezni minden uniós pénzt, de nem adja fel cserébe az ország szuverenitását. Orbán elmondta azt is, hogy oroszfüggés ügyben a szakértők Arató pártcsaládjában vannak, és elmondta azt is, hogy nem elhagyni akarják az EU-t, hanem elfoglalni és átalakítani, ezért hozták létre a Patrióták pártcsaládját.

Mit titkolnak?

Az MSZP-s Gurmai Zita a „Mit titkolnak?” című kérdéssel készült, azt kifogásolva, hogy a miniszterelnök hat hete ígért vizsgálatot az újdörögdi kézigránátos baleset ügyében, de azóta sem tudni semmit, senki nem vállalt felelősséget.

Orbán hősnek nevezte a kormánytisztviselőt, aki elveszítette a két kezét, és elmondta, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a haza szolgálatára jelentkező nőnek legyen jövője. A hadsereg extrém veszélyes üzem, ezért aki ott vállal szolgálatot, annak indokolt a tisztelet. Elmondta azt is, hogy teljes és alapos vizsgálatot rendeltek el, ennek várják az eredményét. Orbán szerint súlyos vád, hogy valami újszerű programban történt volna a baleset, mert több ezer embert képeztek már így ki az elmúlt 30 évben. Orbán elmondta, hogy az összes dokumentum, sőt, még egy hangfelvétel is készült, ezek mind az ügyészségnél vannak.

Orbán elmondta azt is, hogy nem akarják, hogy áldozatot csináljanak a nőből, aki hős, és akinek jövője lesz az államigazgatásban.

Mit gondol erről miniszterelnök úr?

– címmel kérdezte a Lukács László és Brenner Koloman jobbikos képviselők, méghozzá arról, hogy megvan-e még Magyarország aranytartaléka. A kérdés szerintük az MNB-botrány miatt vált indokolttá. Ezért 72 órán belül várnak képi bizonyítékot arról, hogy „megvan még a nemzet aranya”.

Orbán azzal kezdte, hogy rossz helyen kopogtatnak, ha nála érdeklődnek az MNB-ről és az alapítványokról, mert itt kizárólag az ÁSZ az illetékes, és ebbe a kormány nem avatkozhat bele. Elmondta azt is, hogy valóban hazahozták az ország aranytartalékát, és 2010 óta a magyar állami vagyon megkétszereződött, többek között azért mert vettek is új aranyat. Nem rudakban, hanem téglaszerűségekben. Ezt Orbán is személyesen ellenőrizte, szemtanúként állíthatja, hogy amikor ott járt, minden hiánytalanul megvolt.

A jobbikos Lukács nem volt elégedett a válasszal, és új bizonyítékot szeretne látni az aranyak meglétéről, mire Orbán közölte, hogy semmiféle akadályát nem látja a helyszíni szemlének, és azt tanácsolta, hogy forduljon az MNB elnökéhez ezügyben.

Miért trükköznek, miniszterelnök úr?

– volt a mihazánkos Toroczkai László kérdésének címe. A kormánypárttal legszívélyesebb viszonyban álló „ellenzéki” párt vezetője arról beszélt, hogy azokkal szemben indul hatósági eljárás, akik a "társadalomból kiilleszkedett" emberekkel szemben próbálnak fellépni, és Toroczkai szerint a hatalom jelenleg a bűnözőket védi és a "bűnvadászokat" üldözi.

Orbán szerint nem volt könnyű követni Toroczkai hozzászólását, és például nem tudja, miről van szó, mit jelent ez a kiilleszkedett dolog. De ha általában a közbiztonságról van szó, annak két korszaka van: Pintér Sándor előtt borzalmas volt, Pintér Sándorral pedig "a legjobb Európában". Toroczkai válaszában azt mondta, szívesen megmutatja a miniszterelnöknek, mit jelentenek a kiilleszkedettek, szívesen elviszi akár valamelyik "telepre" is. Orbán viszontválaszában arra jutott, hogy Toroczkai valamilyen online felületet akart reklámozni, majd hozzátette, hogy

„jól néznék ki, ha felcsúti gyereknek elmagyarázná nekem a magyar valóságot.”

Mi folyik itt?

- kérdezte a párbeszédes Berki Sándor egy esetről, amikor közterületen nemrég vonulás formájában nyílt gyűlöletcselekedet fordulhatott elő romákkal szemben, többek között a "Pusztulj, cigány!" kiáltások is elhangoztak. Orbán megköszönte, hogy felvetette Berki ezt a kérdést, a folyamatban lévő konkrét ügyben a rendőrség vagy a belügyminiszter fog válaszokat adni, de szerinte a szabályok mindenkire egyformán érvényesek. A második szabály, hogy a cigányok közösségét Magyarországon saját kultúrával rendelkező értékes közösségnek tekintik, amit 2010 előtt semmiféle sikeres integrációval nem sikerült bevonni, de azóta viszont megpróbálják a munka és a tanulás segítségével integrálni a társadalomba. „Egyébként a rasszizmusnak nincs helye Magyarországon”, zárta Orbán.

Kinek a szava számít?

– „kérdezte” a fideszes Balla Mihály Orbánt a kormány aktuális Ukrajna-ellenes konzultációjához kapcsolódva, ennek tartalmát alighanem mindenki el tudja képzelni.

Orbán ezután arról beszélt, hogy a közelmúltig elkerülte, hogy összevesszen Ukrajna elnökével, még ha nem is értenek egyet mindenben. De a hétvégén ezzel szakítania kellett, mert kihallotta ő is Zelenszkij szavaiból a fenyegetést. Szerinte Ukrajnával világosan kell beszélni, hogy amit ők csinálnak, az nekünk nem jó. És Orbán tud arról, hogy 2030-ig felvennék az EU-ba az ukránokat. És Orbán szerint ő csak olyan adatokat lát, melyek alapján Ukrajna felvétele csődbe vinné Magyarországot, majd ajánlotta ő is a kormány aktuálisan futó szavazását.

Mit gondol erről, miniszterelnök úr?

– kérdezte a jobbikos Z. Kárpát Dániel a miniszterelnököt azzal összefüggésben, hogy az SNI-s gyermeket szállító családok jelenleg 21 forint/km-es díjat tudnak elszámolni, ha fejlesztésre vagy egészségügyi ellátásra viszik gyermeküket, ami gyakran elviszi a megemelt GYOD nagyrészét is. Z. Kárpát korábban már 60 forint/km-es támogatást javasolt, amit egy éve Orbán értelmes javaslatnak nevezett, ennek ellenére a népjóléti bizottságban nem szavazta meg a fideszes többség.

Orbán elismerte, hogy megígérte, hogy támogatni fogja, és ez így is van, adjon be módosítót Z. Kárpát a 2026-os költségvetéshez, és azt támogatni fogja. Ugyanakkor Orbán szerint a 21 forintról 60 forintra emelés az egy lépésben sok, ezért két vagy három lépésben tegyék ezt meg.

Z. Kárpát viszontválaszában azt is javasolta, hogy legyen nullás az áfa a gyerekneveléshez szükséges termékek esetében. Orbán szerint ez egy hosszabb vita, nem lesz rá elég egy perc, de az ő áfacsökkentéssel kapcsolatos tapasztalatai negatívak, mert szerinte fél év után visszamegy oda az ár, ahol korábban volt, csak már kisebb áfával. Orbán szerint ezért lehetne azt elképzelni, hogy a gyereknevelési cikkeknél legyen árrésszabályozás, ez szerinte lehetséges.