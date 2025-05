Ritka vicces fotóval próbálja bizonyítani Rékasi Zsigmond, hogy tényleg Novák Katalin testőre volt

Váratlanul tréfás fordulatot vett Rékasi Zsigmond testőrügye. Ha nem lennél képben: a Détár Enikő-Rékasi Károly ex-házaspár fia most azzal került be a hírekbe , hogy lenyilatkozta a Story magazinnak, miszerint őrző-védő cégével együtt korábban Novák Katalin köztársasági elnök testőrei is voltak. Csakhogy mind a Sándor-palota, mind Novák titkársága cáfolta ezt a 24.hu kérdésére, amit mi is megírtunk. Előbbi szerint sosem kötöttek szerződést Rékasi cégével, utóbbi szerint az ex-elnököt a TEK védte. A 444 pedig megnézte, hogy a két érintett évben az őrző-védő cégnek minimális bevételei voltak, vagyis a könyvelés alapján nem igazán látszik a zsíros megbizatás nyoma.

Rékasi az erről szóló cikkek láttán most Facebook-poszttal igyekszik bizonyítani, hogy igenis védte Novákot.

A bejegyzés svungosan indul: Rékasi „adományokért kuncsorgónak” nevezi a független sajtót – biztos idegesítette a 24 cikke –, majd arról fantáziál, hogy még akkor is kamucikkeket fognak írni róla, amikor már meghalt. Ez igazi optimizmusra vall, hiszen Rékasi csak 23 éves.

Ezután az „én maradnék a tényeknél” fordulattal fordul rá a lényegre. Ami az lenne, hogy állítása szerint egy alkalommal, 2023. szeptember 3-án 12:30 és 19:00 között a szigetszentmiklósi, Temesvár utcai általános iskola átadóján. „vigyáztunk a volt köztársasági elnök személyes épségére”. Ezt a tényállítást Rékasi egy fotóval támasztja alá.

Amin megtekinthetjük Novákot, mellett-körülötte Rékasival vagy a cégtulajdonos alkalmazottaival, a nyitóünnepség közben – gondolná a naiv olvasó. De nem ez a helyzet. Rékasi bizonyítékként egy olyan fotót csatol, amin négy öltönyös férfi áll egy piros autó mellett az emlegetett iskola mögötti töküres parkolóban. Íme:

A hozzá passzoló szövegrész a következő:

„A képen a kollégáim szerepelnek, a fotós szerény személyem. A Mitsubishinek pedig köszönjük a kiváló járművet, amivel mindig a leghamarabb érkezhettünk a bajba jutottak segítségére.”

A kákán is csomót keresők esetleg megjegyeznék, hogy a képen nem szerepel Novák és azon semmi sem utal arra, hogy tényleg épp átadó folyik az iskolában vagy hogy a szereplők az R-Sec éppen az elnököt védő testőrei lennének. Pedig ha védték, miért nem olyan képet közöl, amin tényleg védik és együtt láthatók. De az ilyen savanyújóskákkal nem érdemes foglalkozni!

Inkább örüjünk annak, hogy a szöveg a random fotó után így folyatódik:

„Igen, az iskola átadásánál vigyáztunk a volt köztársasági elnök személyes épségére.”

Rékasinak igaza van, az ilyesmit nem szájbarágós fotókkal kell bizonyítani. És az is lehet, hogy Novék éppen a csomagtartóban tartózkodott a fotó elkattintásakor.

A szöveg ezen a ponton szinte szabadverssé válik:

„Igen, vigyáztunk már bántalmazott édesanyára gyermekelhelyezési pernél. Igen, vigyáztunk már szórakozóhelyen fiatal hölgyekre, akiket akaratuk ellenére akartak elvinni, fogdosni, leitatni. Igen, vigyáztunk már zaklatást átélő tanárnőre. Igen, vigyáztunk már átvert új lakástulajdonos-asszony épségére és otthonára. Igen, vigyáztunk már megtámadott üzletvezető asszonyokra, takarítőnőkre, és jegypénztárosokra. Miért? Mert a biztonság mindenkinek jár.”

Éa ha azt hitted volna, nincs feljebb, a szinte perfekt posztot ez a hibátlan befejezés koronázza meg: