Orbán Polt utódlásán poénkodott, majd bejelentette, készül az átláthatósági törvény

Orbán Viktor miniszterelnök váratlanul beugrott a ráckevei fideszes fórumra, ahol ott ült Tuzson Bence igazságügyi miniszter is, majd azon poénkodott, ha megkérdezik, mit keres ott, azt mondja majd, „gondoltam, megkérdezem a Bencét, igaz-e, hogy ő lesz a legfőbb ügyész, mert olvastam, hogy az ellenzék őt jelölte.”

A közönség ezen remekül szórakozott, a poénnak viszont van alapja: a 24.hu úgy értesült, a héten bejelenthetik, hogy a Fidesz Polt Péter legfőbb ügyészt jelöli az Alkotmánybíróság élére. A 444-nek hasonló értesülései vannak. Az utódról eltérő tippek vannak, Magyar Péter szerint Tuzson váltja Polt Pétert, Hadházy Ákos más nevet dobott be.

link Forrás

Orbán a gyors nevettetés után lényegében leváltotta a fórumot tartó Pánczél Károly országgyűlési képviselőt. Azt mondta, „itt generációváltás van, mint látják”, majd megköszönte Pánczélnak azt a munkát, amit választókerületi elnökként és képviselőként végzett az elmúlt évtizedekben a körzetben. Pánczél adta alá a lovat, és mondta, régóta szolgálja a Fideszt, és maga is kéri, hogy helyezze át máshova a „tábornok”.

Orbán ezután arról beszélt, hogy semmilyen győzelem nincs kódolva, és aki nem tesz bele mindent, az alul marad a politikai versenyben. Úgy gondolja, hogy a kis arányú győzelemért pont annyit kell dolgozni, mint a nagyarányúért.

Emlékeztetőül felsorolta, mi az a 10 intézkedés, amit megtesznek idén, viszont kiderült néhány új elem.

Az egyik, hogy a szerdai kormányülésen döntenek az iparcikkekre vonatkozó árrésszabályozásról, és 15 százaléknál nagyobb árrést nem engednek ezen a területen. (Ez a lépés a drogériákat érinti majd, számos háztartási cikk árába belenyúlhat a kormány.)

A nyugdíjasok áfavisszatérítésének rendszeréről is szerdán dönt a kormány, Orbán szerint valószínűleg élelmiszerutalványt kapnak majd a nyugdíjasok .

Elismerte, hogy az első negyedéves gazdasági adatok „cudarul” néztek ki (ezt más szavakkal később is elismételte), ezért döntöttek úgy, hogy nem 100, hanem 150 új gyárra van szükség.

Orbán bejelentette azt is, hogy egy „átláthatósági törvény van készülődőben” .

Azt mondta, szerdán megvitatják azt a képviselői indítványt, ami arról szól, hogy a „külföldről finanszírozott, magukat civilnek mondó szervezeteket is ellenőrzést alá vonjuk.” Donald Trump felborította az USAID-rendszert, „ennek a magyarországi leképeződését fogjuk most lehetetlenné tenni.”

Orbán itt azért egy vaskos trükköt leplezett le: ha valóban képviselői indítványként nyújtják be a javaslatot, akkor ezzel megspórolnak egy sor egyeztetést, holott az előterjesztés van olyan fontos, hogy a kormány is tárgyalja. Mindez ellentmond annak is, hogy a kormány befejezte volna a „tavaszi nagytakarítást”. Orbánnak az évadnyitó frakcióülésen és az évértékelőn is sok elvárása volt a Fidesszel szemben, ehhez képest alig végeztek valamivel, mikor Lázár János és Gulyás Gergely miniszterek is arról beszéltek, vége az akciónak.

Jogilag megoldható a Bizottság döntése

Orbán ezen a fórumon is elmondta, hogy Ukrajna uniós csatlakozása „rossz üzlet”, majd viszonylag hosszan beszélt az Európai Bizottság keddi döntéséről, amelynek értelmében teljes mértékben megszüntetik az orosz energiától való függést, záros határidőn belül.

Orbán azt mondta, a REPowerEU terv értelme az lenne, hogy olcsóbbá tegyék az energia árát, „ehhez képest az előterjesztés arról szól, hogy milyen eszközökkel és milyen határidőkön belül – meglehetősen gyorsan - teszik lehetetlenné, hogy Oroszországtól gázt és olajat tudjunk venni, és még azt is meg akarják tiltani, hogy orosz fűtőelemet használjunk a paksi erőműbe.”

Orbán szerint ez súlyos veszély, „ha ezt megcsinálják, az azt jelenti, hogy feldöntik a magyar rezsitámogatási rendszert. Akkor főhet a fejünk, nagy bajba kerülhetünk” – mondta Orbán, majd pár mondattal később sokkal konkrétabban fogalmazott: „ha elrekesztik az orosz gáz és kőölaj behozatali lehetőséget, ha nem engedik az orosz fűtőelemeket, akkor a rezsicsökkentést nem fogjuk tudni fenntartani. Pénzügyileg nem fog menni, mert akkor máshonnan és drágábban kell beszerezni az energiát.”

Az egyik nézői kérdésre válaszolva elismerte, hogy jogilag járható, amit az Európai Bizottság kitalált. Orbán szerint két jogi úton lehet elérni, hogy a szlovákok és a magyarok ne vásárolhassanak orosz gázt.

Az egyik, hogy szankciót vetnek ki, amit mind a 27 miniszterelnöknek egyhangúlag meg kell szavaznia. A másik megoldás, hogy nem viszik be a miniszterelnökök elé (a Tanácsba) a kérdést, hanem a Bizottság saját hatáskörben kereskedelempolitikai döntéseket hoz, és mondjuk 228 százalékos vámot vet ki az orosz gázra.

„Ez veszélyes, itt össze kell magunkat szedni.”

Orbán azt mondta, dolgozik ezen, a fórumra tartva is hívta Brüsszelt (hogy pontosan kit, az nem derült ki), és Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt is.