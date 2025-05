Katonai repülőgéppel deportálna Líbiába a Trump-kormányzat bevándorlókat

Amerikai tisztviselők szerint a Trump-kormányzat egy csoport bevándorlót tervez Líbiába szállítani egy amerikai katonai repülőgéppel - írja a New York Times.

A bevándorlók állampolgársága egyelőre nem tisztázott, de az őket szállító járat a kiszivárgott információk szerint már szerdán elindulhat, miközben Líbia jelenleg is konfliktusokkal terhelt térség, emberi jogi aktivisták szerint az ott található menekülttáborokban uralkodó körülmények „szörnyűek” és „szánalmasak”.

photo_camera Donald Trump második elnöksége kezdetén. Fotó: KENNY HOLSTON/THE NEW YORK TIMES/AFP

A deportálásról szóló információkat kiszivárogtató tisztviselők jelezték, hogy a Líbiába tartó katonai repülőgép útját logisztikai, jogi vagy diplomáciai akadályok még mindig meghiúsíthatják. Azt is hozzátették: azzal, hogy a Trump-kormányzat Líbiába toloncolná ki a bevándorlókat, nemcsak elrettenteni próbálnák az embereket attól, hogy illegálisan lépjenek be az Egyesült Államok területére, de azt is üzenik, hogy a már az országhatáron belül tartózkodókat olyan országokba küldheti tovább, ahol borzalmas körülmények közé kerülhetnek.

Sem az amerikai külügy, sem a Fehér Ház egyelőre nem reagált a tervezett deportálás hírére.

Donalt Trump még a kampányidőszakban azt ígérte, hogy milliókat fog kitoloncoltatni, de elnökségének első hónapjában kevesebb embert deportáltak Amerikából, mint Joe Biden utolsó évének havi átlaga, és a tempó azóta sem gyorsult - miközben vannak, akiket egyenesen bírói tiltás ellenére deportáltak, olyan is akad, akinek bár védett jogállása van, „tévedésből” El Salvadorban találta magát, és a bevándorlókkal szemben még olyan nyomásgyakorló eszközöket is alkalmaznak, mint például hogy halottnak nyilvánítják őket, hogy ellehetetlenítsék számukra a munkavállalást, a banki és alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A spórolás jegyében pedig még pénzt és repjegyet is ajánlanak azoknak, akik hajlandóak lennének saját magukat deportálni (bár eddig ez a lehetőség mindössze egy embert mozgatott meg).

Arról, hogy az amerikai jogállam töréstesztje lett a deportálásokból, itt írtunk bővebben.

via NYT