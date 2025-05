Olyan kampányt dobott a rendőrség, ami szó szerint fájdalmas

A biztonság öv használatának fontosságát hangsúlyozó mozgóképes műalkotással jelentkezett a Pest vármegyei rendőrség, ne is szaporítsuk a szót, ők is csak annyival vezették fel, hogy „a világhírű »Hide the Pain Harold«-ot” nyerték meg az ügyhöz.

És igen, pont annyira fájdalmasan nem vicces az egész, mint amennyire a Hide the Pain Harold volt világszenzáció 2011-ben.

Bár tulajdonképpen annyiban átélhető a kampány, hogy én is pont azt éreztem, amit feltehetően a rendőrruhába bujtatott fájdalmas mosolyú, ámde világhírű Harold:

Hát persze... csak egy vicc a rendőrségtől. Lesz még több is belőle?

(Egyébként a válasz erre a kérdésre az, hogy igen, hiszen ez még csak az első része volt a kampánynak.) Tegye fel a kezét, aki ezután meri nem bekötni magát.