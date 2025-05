A Fidesz-frakció is megerősítette, hogy Hende Csabát és Polt Pétert jelölik alkotmánybírónak

„Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökét és Polt Péter legfőbb ügyészt jelöltük az Alkotmánybíróság új tagjainak” – írta a Fidesz-frakció csütörtök délután Facebookon.

Kövér László szerda este megerősítette, hogy Polt alkotmánybíró lesz. Vélhetően az Alkotmánybíróság kilencedik elnökévé választják majd. Hende Csabát pedig áprilisban cserélte le szombathelyi választókerületi posztjáról a Fidesz.

Az elvileg 15 fős Alkotmánybíróságnak jelenleg 12 tagja van, miután Sulyok Tamás elnökből köztársasági elnök lett, Juhász Imre és Salamon László megbízatása pedig lejárt. Kövér László nemrégiben kérte fel a parlament szakbizottságát, hogy tegyen javaslatot az új alkotmánybírók személyére. Alkotmánybírónak olyan jelölt választható meg, aki még nem töltötte be a 70. évét.

photo_camera Polt Péter Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az elmúlt napokban először Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke dobta be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „rövidesen kirúgja” Polt Pétert, majd Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető a távozást nem cáfolva azt írta: „Polt Péter fontos közjogi pozíciót tölt be, és a jövőben is azt fog, nem bukott.” Hasonló szellemben született a Legfőbb Ügyészség közleménye is: „a kormányzat nem távolíthatja el a legfőbb ügyészt a posztjáról” – írták.

Ahogy azt a csütörtöki cikkünkben írtuk, Polt Péternek fontos szerepe volt abban, hogy az 1998-2002 közötti Fidesz vezette kormányzat ügyei nem juthattak el vádemelésig a szocialisták választási győzelme után sem. Nem beszélve a 2010 utáni időszakról, amikor a trafikmutyitól az Elios-ügy kezeléséig számos esetben lehet neki hálás volt pártja. A szinte kizárólagos hatalmú legfőbb ügyészség dönt ugyanis arról, milyen korrupciógyanús esetek kerülhetnek bíróság elé. A kényesebb feladatai teljesítését megkönnyítette, hogy eleinte ugyan még híve volt annak, hogy Magyarország csatlakozzon a 2017-ben felálló Európai Ügyészséghez, később annak szakmai színvonalára, valamint a nemzeti szuverenitásunkra hivatkozással erre nemet mondott.