Az új pápa évek óta oszt meg Trump politikáival kritikus posztokat az X-en

Robert Francis Prevost lett az első amerikai pápa, Donald Trump üdvözölte is a megválasztását, de a kapcsolatuk várhatóan nem lesz szívélyes. Prevost az elmúlt években több alkalommal osztott meg olyan posztokat az X-en, amik alapján látványos az egyet nem értése az amerikai elnökkel és kormánnyal, elsősorban a migránsokkal szembeni bánásmód kapcsán.

Prevost, még nem XIV. Leóként, hanem bíborosként például az alábbi posztot osztotta meg az X-en: „Egyáltalán nem keresztény, amerikai vagy erkölcsileg védhető az a politika, amely elszakítja a gyerekeket a szüleiktől és ketrecekben tárolja őket. Ezt a mi nevünkben hajtják végre, és a szégyen mindannyiunkat terhel”.

Szintén 2017 januárjában Prevost retweetelte James Martin jezsuita pap üzenetét, aki azt írta: „Kitiltjuk az összes szíriai menekültet? Azokat a férfiakat, nőket és gyerekeket, akiknek *leginkább* segítségre van szükségük? Micsoda erkölcstelen nemzetté válunk. Jézus sír.”

Prevost a 2016-os kampány során is bírálta Trumpot, amikor megosztotta Timothy Dolan bíboros 2015. júliusi Washington Post véleménycikkét, amely szerint az akkori elnökjelölt Trump „bevándorlóellenes retorikája annyira problematikus”.

Nemrég pedig újraposztolta a National Catholic Reporter egyik véleménycikkét is, amelynek címe: „JD Vance téved: Vance: Jézus nem kéri tőlünk, hogy rangsoroljuk mások iránti szeretetünket”, az alelnök Fox News-on tett megjegyzései nyomán.

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline — Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025

Az interjú során Vance azt mondta: „Van egy keresztény elképzelés, miszerint szereted a családodat, aztán szereted a felebarátodat, aztán szereted a közösségedet, aztán szereted a polgártársaidat, és ezután rangsorolod a világ többi részét. A szélsőbaloldal nagy része ezt teljesen megfordította”. (Ezt egyébként nem csak a későbbi XIV. Leó pápa, hanem elődje, Ferenc is kritizálta.)

A megválasztása előtti utolsó X-posztja Rocco Palmo philadelphiai katolikus kommentátor üzenetének retweetelése volt, aki április 14-én bírálta Trump partnerségét Nayib Bukele el-salvadori elnökkel az illegális migránsok kitoloncolásában, és megkérdőjelezte, hogy Trump és kormánya „látja-e a szenvedést”, amit politikájuk okoz:

As Trump & Bukele use Oval to 🤣 Feds’ illicit deportation of a US resident (https://t.co/t80iDMbBKf), once an undoc-ed Salvadorean himself, now-DC Aux +Evelio asks, “Do you not see the suffering? Is your conscience not disturbed? How can you stay quiet?” https://t.co/jTradMfr0v — Rocco Palmo (@roccopalmo) April 14, 2025

Bár a legtöbbet talán a migráció terén osztott meg olyan posztokat, ami látványosan szembemegy Trump nézeteivel, nem ez a véleménykülönbség kizárólagos területe. Prevost megosztott posztot George Floydról is, a rasszizmust okolva Floyd bármely döntése helyett. Egyéb posztjai gyakran ütköztek a Trump-adminisztráció által képviselt nézetekkel, például a COVID-19 a lezárásokról, a társadalmi távolságtartásról és a fegyvertartásról is.

Elnöki gratuláció az első amerikai pápának

Trump korábban azt mondta, hogy „nincs preferenciája” azzal kapcsolatban, hogy ki legyen az új pápa, de azt is mondta, hogy szeretne pápa lenni, majd saját magáról, mint pápáról posztolt egy mesterséges intelligencia által generált képet a közösségi médiában. Úgy tűnik azonban, egész nyugodtan fogadta, hogy határtalan meglepetésre a konklávé nem őt választotta meg pápának, a Truth Socialön gratulált XIV. Leónak. Posztjában ezt írta: „Gratulálok Robert Francis Prevost bíborosnak, akit kineveztek ki pápává. Nagy megtiszteltetés, hogy ő az első amerikai pápa. Micsoda izgalom, és micsoda megtiszteltetés hazánk számára. Alig várom, hogy találkozhassak XIV. Leó pápával, nagyon jelentőségteljes pillanat lesz!”

A MAGA-influenszer szerint a katolikusok semmi jóra nem számíthatnak

Trump környezetében nem mindenki reagált az első amerikai pápára hasonló örömmel. Laura Loomer szélsőjobboldali influenszer például egész poszt-sorozatot szentelt XIV. Leónak, ezekben többek közt az alábbiakat írta:

„Az új pápa @drprevost támogatja az illegális bevándorlókat és a nyitott határokat. Retweetelte az „álmodozókat”, azaz az illegális bevándorlókat támogató tweeteket, és támadta Trump elnök „bad hombres” kifejezés használatát az erőszakos illegális bevándorlókra. Szerinte ez egy „rasszista” kifejezés.

„Az új pápa egyszer retweetelt egy bejegyzést arról, hogy imádkoznunk kell a hivatásos bűnöző és drogfüggő George Floydért. A tweetben ez állt: „Szűnjön meg minden gyűlölet, erőszak és előítélet”. Milyen előítélet? Ez egy másik módja a FENTANYL TÚLADAGOLÁS betűzésének?"

„A neve Robert Prevost. Ő az első amerikai pápa. Trump-ellenes, MAGA-ellenes, a nyitott határokat támogatja, és teljesen marxista, mint Ferenc pápa. A katolikusoknak semmi jóra nem számíthatnak. Csak egy újabb marxista bábu a Vatikánban.”

Már Ferenc is bírálta Trumpékat

XIV. Leó elődje, a húsvéthétfőn elhunyt Ferenc pápa is több alkalommal kritizálta Trumpot, és emberreit. 2016-ban Trumpra utalva azt mondta: „Az, aki csak falak, és nem hidak építésében gondolkodik, nem keresztény.” Amikor pedig Trump bejelentette, hogy több millió bevándorló tömeges deportálására készül, azt a a katolikus egyházfő gyalázatosnak nevezte.

Ferenc pápa Trump mellett az amerikai elnök embereit is rendszeresen bírálta, különösen azt, hogy J. D. Vance az amerikai külpolitikát (főleg Trump bevándorlásellenességét) próbálta teológiai fogalmakkal keresztényi alapokra helyezni. Ferenc pápa egyébként Robert McElroy bíborost nevezte ki washingtoni érsekének, aki nemcsak a migránsok egyik legnagyobb támogatója, hanem az Egyesült Államok egyik leghangosabb Trump-ellenes egyházi szereplője is.

XIV. Leó megválasztása után tartott első beszéde alapján úgy tűnik, követheti Ferenc tanításait, ő maga is folytonosságot hirdetett Ferenc politikájával, az elmúlt évek X posztjai után is erre lehet következtetni.

A pápaválasztás esetleges amerikai befolyásolásáról itt írtunk bővebben.